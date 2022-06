Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Najprv 35 °C, potom ochladenie a BÚRKY: Slovensko čakajú extrémne výkyvy počasia Meteorológovia vydali už výstrahy 2. stupňa pred vysokými teplotami. Po horúčavách však môžu udrieť aj búrky. 20. jún 2022 Správy

20. jún 2022 Správy Najprv 35 °C, potom ochladenie a BÚRKY: Slovensko čakajú extrémne výkyvy počasia Meteorológovia vydali už výstrahy 2. stupňa pred vysokými teplotami. Po horúčavách však môžu udrieť aj búrky.

V pondelok (20.6.) môže byť v niektorých okresoch na západe, juhu a časti východného Slovenska poriadne horúco. Teploty môžu dosiahnuť až 35 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahy druhého stupňa.

Kde udrú horúčavy?

Výstrahy druhého stupňa platia pre celý Bratislavský kraj a pre niektoré okresy v Banskobystrickom, Košickom, Nitrianskom a Trnavskom kraji v čase od 15.00 do 18.00 hod.

V týchto okresoch očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 35 stupňov Celzia. „Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Uvedená teplota vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavá a pravdepodobnosť poškodenia zdravia nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká,“ upozorňuje SHMÚ.

Zároveň v pondelok od 14.00 hod. platí výstraha pred vysokými teplotami aj v niektorých okresoch najmä na strednom, východnom a časti západného Slovenska. Teplota tu môže dosiahnuť do 33, miestami až do 34 stupňov Celzia. Výstrahy platia do pondelkovej 18.00 hod.

Hrozia aj búrky

Vlnu horúčav však podľa portálu iMeteo.sk ukončí v pondelok studený front. Ten zasiahne a ovplyvní počasie aj na Slovensku. „Zatiaľ však numerické modely avizujú, že jeho sila by nemusela byť veľmi výrazná a búrky, ktoré sa na našom území očakávajú by mohli byť slabšie, ako tomu bolo v predchádzajúcich dňoch. Naše územie totiž predbežne zasiahne front len svojim okrajom a tá najvýraznejšia vlna búrok sa sústredí severne od nás,“ uvádza portál.

Ako uvádza iMeteo.sk, prvé prehánky či búrky by mohli doraziť už popoludní. „Budú súvisieť s rozpadajúcim sa zrážkovým polom nad Moravou. Oblačnosti síce už popoludní v severozápadných okresoch Slovenska bude viac, ale búrlivo bude až so západom Slnka,“ spomína portál s tým, že najvýraznejšia vlna búrok by mala doraziť na naše územie v priebehu večera a prvej polovice noci. Búrky by mali byť sústredené do severozápadných a severných okresov Slovenska. Najvýraznejšie búrky sa očakávajú v Žilinskom kraji.

ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk