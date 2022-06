Zdroj: Instagram.com/petosagan Sagan má KORNAVÍRUS: Je to trpké, ale tak to je, reagoval cyklista Sagan vyhral na podujatí 3. etapu a pripísal si premiérový triumf v sezóne. Pred odstúpením figuroval v celkovom poradí na 77. mieste. Koronavírus už v minulosti dvakrát prekonal. 19. jún 2022 Šport

Slovenský cyklista Peter Sagan mal pozitívny test na koronavírus. Z pretekov Okolo Švajčiarska odstúpil pred záverečnou nedeľnou etapou, ktorou bola časovka vo Vaduze. Podľa facebookovej stránky Šport v RTVS nemá trojnásobný majster sveta žiadne príznaky.

Sagan vyhral na podujatí 3. etapu a pripísal si premiérový triumf v sezóne. Pred odstúpením figuroval v celkovom poradí na 77. mieste. Koronavírus už v minulosti dvakrát prekonal. „Včera mi po 7. etape tímový lekár urobil test a nanešťastie, vyšiel pozitívne. Cítim sa dobre, no podľa pravidiel musím opustiť preteky. Je to trpké, ale tak to je. Ďakujem všetkým za podporu a budem vás informovať,“ zverejnil jazdec tímu TotalEnergies.

ilustračné foto

Zdroj: TASR