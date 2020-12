2. december 2020 Rôzne Najprv nám nasneží, potom príde zvrat: Kde čakať pred víkendom snehové vločky?

Prvý sneh dorazil uplynulý víkend už aj do prvých nížin, no obyvatelia západného a väčšej časti stredného Slovenska museli počkať. Nie však nadlho.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

V priebehu týždňa začne počasie ovplyvňovať teplý front, ktorý prinesie na naše územie zrážky, ktoré budú spočiatku snehové. Sneženie sa objaví napríklad aj v oblasti Bratislavy, no veľa snehu nenapadne.

Sneženie a oteplenie

„Zrážky by na naše územie mali doraziť vo štvrtok počas dňa, a pôjde prevažne o zrážky snehové. Následne sa začne k moci dostávať teplejší vzduch, hranica sneženia začne klesať,“ informuje iMeteo.sk.

Pomerne veľa snehu sa očakáva napríklad na východe Rakúska, či v Slovinsku alebo v Chorvátsku. U nás to však bude na sneh biedne.

Napriek tomu, že vo štvrtok nás čakajú snehové vločky zrejme aj v hlavnom meste, trvalého snehu si neužijeme. Na zemi sa budú topiť. Naviac vyhliadka na nasledujúce dni naznačuje, že sa bude otepľovať.

Predpoveď

Streda: Jasno až polojasno, od juhozápadu postupne pribúdanie oblačnosti. V nižších polohách spočiatku miestami hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota –1 až 4 °C. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo –2 °C. Prevažne slabý vietor.

Štvrtok: Oblačno až zamračené a ojedinele, cez deň postupne na viacerých miestach dážď alebo dážď so snehom, od stredných polôh sneženie. Vo východnej polovici polojasno až oblačno a zrážky len ojedinele. Ojedinele poľadovica. Najnižšia nočná teplota –1 až –6, v údoliach miestami, najmä na severe –6 až –11 °C. Najvyššia denná teplota 0 až 5 °C.

Piatok: Oblačno až zamračené, len ojedinele – najmä na východe prechodne zmenšená oblačnosť. Na väčšine územia, cez deň miestami dážď alebo dážď so snehom. Od stredných spočiatku ojedinele aj v nižších polohách sneženie. Najnižšia nočná teplota 2 až –3 °C. Najvyššia denná teplota 1 až 6, na juhozápade, v Above a na Zemplíne do 8 °C.

Sobota: Polooblačno až oblačno, miestami až veľká oblačnosť. Ojedinele dážď alebo mrholenie, vo vysokých polohách sneženie. Veterno a teplo, nad pásmom lesa víchrica. Najnižšia nočná teplota 5 až –1 °C. Najvyššia denná teplota 6 až 11 °C, v Banskobystrickom kraji ojedinele chladnejšie.

Nedeľa: Polooblačno až oblačno, miestami až veľká oblačnosť. Ojedinele slabé zrážky. Naďalej veterno a teplo. Najnižšia nočná teplota 7 až 1 °C. Najvyššia denná teplota 6 až 12 °C.

Zdroj: predpoveď počasia, SHMÚ

Zdroj: iMeteo.sk