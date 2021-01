27. január 2021 Milan Hanzel Šport Hokej Najstarší krytý zimák na Slovensku vyzerá ako po VÝBUCHU: Aha, v akom je stave! FOTO

V posledných rokoch sa na tomto zimnom štadióne konali prevažne oslavy majstrovských titulov, no teraz dostali pred hokejistami prednosť stavbári.

Zdroj: Instagram.com/mestobanskabystrica

Aktuálne sa tak hokejisti Banskej Bystrice musia spoľahnúť na klzisko vo Zvolene, kde majú počas rekonštrukcie ich arény prechodný pobyt.

Pri pohľade na rozobratú halu „baranov“ by sa skôr zdalo, že ju demolujú už natrvalo. Nie je to však pravda, pretože staručký zimák potrebuj kompletnú prerábku. „Na zimnom štadióne sa ukončujú práce statického zabezpečenia drevenej nosnej konštrukcie hlavnej haly A a práce súvisiace so zavedením kompletnej vzduchotechniky do oboch hál,“ uvádza mesto Banská Bystrica na sociálnej sieti.

„Zbúraná je už západná tribúna, namiesto ktorej bude vybudovaná nová s vyššou kapacitou. Pod ňou vznikne centrálny vstup, vďaka ktorému sa prepoja vnútorné priestory severnej a južnej tribúny. Čoskoro sa začne s búracími prácami sklenenej výplne nad východnou tribúnou,“ dodávajú na Instagrame.

Prvý u nás

Štadión pod Urpínom otvorili v roku 1956 a o desať rokov neskôr bol zastrešený, čím sa stal prvým na Slovensku. No, a takmer v rovnakej podobe slúžil až do minulého roku. To sa však mení a po rozsiahlej rekonštrukcii bude z neho moderná hala. Celá prerábka má zhltnúť 5,5 milióna eur.

