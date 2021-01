27. január 2021 Milan Hanzel Správy Politika VOĽBY podľa našich ČITATEĽOV: Smútok pre premiéra, radosť pre expremiéra, sen pre kotlebovcov!

Ako by dopadli výsledky volieb, keby hlasovali naši čitatelia? V tomto článku sa dozviete odpoveď, koho by si zvolili! Výsledky sú naozaj zaujímavé!

Minimálne raz za mesiac sa do „éteru“ dostane prieskum o tom, ako by v tom čase dopadli parlamentné voľby. Naposledy sa tak stalo cez víkend, keď taký prieskum zverejnila TV Markíza, ktorý pripravila agentúra FOCUS. Článok sme o tom písali TU.

Hlasu sa darí

Aj v poslednom prieskume vyšlo to, čo v predošlých. Najviac z opýtaných respondentov by zakrúžkovala stranu Hlas-SD, ktorej lídrom je Peter Pellegrini. Až 24,3% ľudí by im dalo svoj hlas. Na druhom mieste skončila strana SaS so ziskom 13,3%, kde „velí“ Richard Sulík a tretie zoskupenie OĽANO s Igorom Matovičom. Získali by 10,1%.

Ďalšou v poradí by bola ĽSNS so ziskom 9,7 percenta. Nasledujú Smer-SD so ziskom 9,1 percenta, Progresívne Slovensko s 5,2 percenta. Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Sme rodina so ziskom 5,1 percenta hlasov.

Naše výsledky

Práve v článku, v ktorom sme o tom písali, sme sa čitateľov opýtali, koho by volili oni. Aj v našom prieskume by zvíťazila strana Petra Pellegriniho, no s ešte väčším náskokom! Strana Hlas-SD by brala viac ako tretinu všetkých hlasov, 35.9%! Na druhom mieste by sa umiestnila ĽSNS s 12,4 percenta hlasov a tretia SaS s 8,3%.

Zaujímavé je, že na štvrtom mieste by sa umiestnil Smer-SD so 6,9 percentom hlasov. Až potom sú matovičovci, ktorí spolu s Progresívnym Slovenskom získali zhodne po 6,5%.

Mimo parlamentu

Žiadna ďalšia strana by sa už podľa našich fanúšikov do parlamentu nedostala. Ani vládnuce Za ľudí a Sme rodina. Tie by dokonca predbehla Harabínova Vlasť!

Celé poradie:

Hlas-SD 35,9%

ĽSNS 12,4%

SaS 8,3 %

OĽANO 6,5%

Progresívne Slovensko 6,5%

Vlasť 3,7%

Most-Híd 2,8%

Za ľudí 2,8%

Sme rodina 1,8%

KDH 1,8%

SMK 1,4%

SNS 1,4%

Na výber boli aj tieto dve možnosti:

Nikoho 4,1%

Inú stranu 3,7%

Poznámka: Do úvahy sme brali počet hlasov a poradie strán pri sčítaní o 22.00 h v stredu 27. januára.

