24. júl 2021 Jakub Forgács Magazín Najstarší slovenský lekár: Ako doktor Mika vníma očkovanie a ktorý liek by predpísal ľudstvu? Napriek tomu, že má Karol Mika už 94 rokov, neoddychuje na dôchodku. Stále ordinuje a sadá si aj za volant auta. V rozhovore prezradil i to, ako pandémia zmenila ľudí.

V Banskej Bystrici ordinuje obdivuhodný všeobecný lekár. Karol Mika, rodák zo Starých Hôr, svoje povolanie vykonáva aj ako 94-ročný. A to neuveriteľných 66 rokov. Najstaršieho slovenského lekára sme pre vás vyspovedali v rozhovore.

Cesta k medicíne

Ako Karol Mika uviedol pre Dnes 24, jeho prvé impulzy k nasmerovaniu zamerania v živote boli už v útlom detstve. „Mal som dobrých a múdrych rodičov. Neodbili moje otázky, ale snažili sa na ne odpovedať,“ reagoval na otázku, čo ho priviedlo k medicíne.

Bol navyše dieťaťom dedinského notára, ktorý mal úrad pri svojom byte. Ľudia si u nich doslova podávali kľučky a tak mal všetky infekčné choroby pred ostatnými rovesníkmi, čo označil za najintenzívnejšiu skúsenosť.

„Patrí do toho aj moja najvážnejšia, zdĺhavá choroba – angína. Myslím, že moja reakcia bola veľmi adekvátna, keď ma viedla k medicíne,“ doplnil Mika.

Prvý v regióne

Po rokoch praxe sa aj on pobral na dôchodok, no dlho tam nepobudol. „Keď som po striktnom administratívnom postupe bol prepustený z práce, myslel som, že to tak musí byť a ustúpil som z bojiska. Iniciatíva však prišla od pacientov, ktorí mi chodili na byt a naliehali, aby som si otvoril súkromnú ambulanciu. Až vtedy mi došlo, že sa treba vzoprieť nepriaznivým vonkajším silám,“ pokračoval v rozprávaní.

„Bol som prvý súkromný všeobecný lekár v našom regióne,“ poznamenal Mika.

„Každý lekár túži po dobrom zakončení ohrozenia pacienta. Má z toho neskalenú radosť,“ reagoval na otázku, čo ho aj po rokoch praxe vždy poteší a dodal: „Nemilo nás však znovu prekvapí, ak sa chorý vzpiera proti očkovaniu, hoci tým ohrozí život sebe aj celému národu . Nedá sa to ospravedlniť.“

To, dokedy by chcel pomáhať liečiť ľudí, zatiaľ sám nevie. „Môj prístup k zvolenému povolaniu v praxi beriem ako nezaslúžené privilégium. Nekalkulujem s rozhodnutím, že musím alebo nemusím,“ vysvetlil lekár.

Verí odborníkom

Napriek vysokému veku je denne v kontakte s chorými ľuďmi aj v čase pandémie. Zaujímalo nás preto, či necíti strach z nákazy. „Nie som hazardér, ani samovrah. Mám rešpekt z nebezpečnej nákazy. Dodržiavam všeobecné predpisy, nenadávam na ne. Viacerí naši odborníci, ktorí navrhujú všeobecné predpisy, sú moji priatelia,“ spomenul Mika.

„Zaočkovať som sa dal, akonáhle to bolo možné,“ doplnil.

Ordinovanie v ambulancii neprerušil dokonca ani počas lockdownov. „Ani sme nezbadali, že by nám to ubralo z práce alebo spomalilo činnosť. Išlo najmä o zmenu kontaktov s pacientmi za telemedicínu,“ vysvetlil lekár.

Ako zároveň spomenul, ľudia sa v čase pandémie menili aj k lepšiemu. „Objavili zmysel života a pritom aj svoju ľudskú dimenziu vo vzťahu k svojim blížnym. Niektorí sa však zvrhli na kritizovanie všetkého, čím iní pomáhajú svojmu spoločenstvu, úmerne s tým, o čo menej prikladajú sami ruky k dielu. Priam zhubne rozbujneli konšpiračné teórie, pri ktorých sú všetci všetkým úhlavní nepriatelia, vrátane tých, ktorí im na nezmysly nenaletia,“ uviedol ďalej lekár.

S počítačom, ale…

Napriek vyššiemu veku v ordinácii používa aj počítač. „Rozdiel je iba v tom, že som nikdy nepripustil, aby počítač používal mňa,“ poznamenal.

„Recepty ordinujem elektronicky a pri komunikácii s pacientom nemám nijakú potrebu, aby som týmto prístrojom upchal medzeru medzi nami dvomi,“ doplnil Mika.

Zdatný šofér

Pán Mika nezaháľa ani v iných aktivitách, stále je zdatným šoférom. „Za socializmu som na celoštátnych automobilových pretekoch získal striebro. Bolo to v podstate za krasojazdu na banskobystrickom námestí. Jazdím od ôsmeho roku a rád. Najradšej za láskavými ľuďmi a domov,“ vysvetlil lekár, ktorý si popri práci stále nájde čas aj na záľuby.

„Záujmov mám veľa, ale najčastejšie študujem a píšem. Tak ako aj tieto riadky,“ dodal.

Zázračný liek

Kedysi ľudia na všetko dávali acylpyrin, dnes sa neraz sami „hrajú“ na doktorov. Čo sa za tie roky podľa lekára zmenilo? „Aby som to trochu odľahčil, aj dnes dávame acylpyrin, ale v jeho nedráždivej forme ako anopyrin. Čo sa týka tých, ktorí sa liečia sami, alebo liečia aj tých, čo sa im dajú na milosť a nemilosť, nevyvinuli sa k lepšiemu. Sú ako ich predchodcovia v dobe bosoriek a bosorákov. len akosi nemajú odvahu brať za svoje činy zodpovednosť, keď fušujú, čomu sa nerozumejú,“ povedal.

A čo by na svete najradšej vyliečil, ak by mal tú možnosť? „Keby som mal tú rozprávkovú moc, nenapísal by som elixír proti niečomu, ale za niečo. To niečo je láska najvyššej kvality – Láska k Bohu a k ľuďom – a na svete by bol raj,“ uzatvára rozhovor tento obdivuhodný lekár.

