Dnes o 16:50 Eva Sládková Krimi Najvyšší súd zobral Norberta Bödöra do väzby

Najvyšší súd dnes rozhodol o tom, že kontroverzný podnikateľ Norbert Bödör ide za mreže.

Aktualizované: Nitriansky podnikateľ Norbert Bödör bude stíhaný väzobne. Rozhodol o tom trojčlenný senát Najvyššieho súdu (NS) SR, ktorý vo štvrtok vyhovel sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).

Stroj korupcie

Sťažnosť podal prokurátor ÚŠP voči rozhodnutiu sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica, Michala Trubana, ktorý v nedeľu (5. 7.) Norberta B. do väzby nezobral.

„Boli splnené obdive formálne podmienky a zákonné lehoty vzatia do väzby. Je dôvodnosť trestného stíhania a presvedčivejšie boli argumenty prokurátora ÚŠP,“ povedal mimo iného predseda senátu NS SR Martin Bargel. Zásadné boli podľa neho aj výpovede dvoch svedkov, ktorých obhajoba spochybňuje. „V tomto štádiu konania, rozhodovania o väzbe, ich výpovede postačujú,“ dodal predseda senátu.

Svedkovia odkryli taký prípad korupcie, ktorý na Slovensku nemá obdobu. „Bol to mega stroj korupcie. Niečo neuveriteľné ako to fungovalo, a to už od roku 2006,“ zdôraznil sudca Bargel.

Norbertovi B., ktorý bol prítomný v súdnej sieni, nasadili príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) i zásahovej jednotky putá. Eskortujú ho z Bratislavy do Ústavu na výkon väzby v Žiline.

Na štvrtkové zasadnutie NS SR sa dostavil v sprievode svojho obhajcu Adriána Kuceka. Zasadnutie trvalo viac ako dve hodiny za prísnych bezpečnostných opatrení.

Bödör popiera, že by spáchal skutok prijímania úplatkov v súvislosti s prideľovaním dotácií v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA). Podnikateľ bol minulý piatok (3. 7.) zaistený v rámci policajnej akcie Dobytkár a prepustený na záver víkendu.

Skutok sa nestal

„Takýto skutok sa nikdy nestal. Zároveň som požiadal vyšetrovateľa prostredníctvom svojho obhajcu o ďalší výsluch,“ uviedol obvinený podnikateľ pred senátom Najvyššieho súdu (NS) SR. Senát rozhoduje o sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, ktorý v nedeľu (5. 7.) Norberta Bödöra do väzby nezobral.

Rozhodnutie sudcu ŠTS Michala Trubana pokladá prokurátor ÚŠP za nesprávne. Existuje podľa neho dostatočná obava v pokračovaní v trestnej činnosti zo strany obvinených.

Podľa obhajcu Adriána Kuceka sťažnosť prokurátora neobsahuje žiadne iné skutočnosti, aké predložil sudcovi ŠTS v nedeľu. Prokurátor sa podľa neho snaží vyfabrikovať dôkazy, nevysporiadal sa s časťou námietok.

Nie je identifikované doteraz miesto a ani čas, kedy mal obvinený prevziať finančné prostriedky. Prokurátor ÚŠP je podľa neho v dôkaznej núdzi a fabuluje.

Jeden nepriamy svedok

V kauze existuje len jeden nepriamy svedok. Neexistujú dôvody väzby, jeho klient od počiatku spolupracuje s políciou a od pondelka (6. 7.) bol vyzvaný dva razy políciou aby odovzdal veci, ktoré by mohli byť dôkazmi.

Predseda senátu uviedol z niekoľkotisí­cového spisu len jeden z približne 40 prípadov, kde mal prevziať obvinený 20 percent úplatku zo sľúbenej dotácie zo strany ďalšieho obvineného, bývalého výkonného riaditeľa PPA Ľubomíra P.

Sprostredkovateľom mal byť ďalší obvinený a v piatok zadržaný podnikateľ Patrik K. Toho sudca Truban do väzby v nedeľu vzal. Obvinený podal voči rozhodnutiu sťažnosť a o nej bude NS SR rozhodovať v piatok (10. 7.) na neverejnom zasadnutí.