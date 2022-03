Nákupným strediskom v Kyjeve otriasol mohutný VÝBUCH: Vyžiadal si najmenej šesť obetí, VIDEO

Najmenej šesť ľudí prišlo o život v nedeľu neskoro večer pri leteckom útoku ruských vojenských jednotiek na nákupné centrum v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev. TASR správu prevzala od agentúry AFP.

Pred nákupným strediskom Retroville (Retroviľ) v severozápadnej časti ukrajinskej metropoly bolo naukladaných šesť tiel, uviedol reportér agentúry AFP. Budova bola zasiahnutá mohutným výbuchom, ktorý zničil vozidlá na parkovisku a zanechal na mieste kráter široký niekoľko metrov.

Pohotovostná služba predtým oznámila, že „nepriateľské ostreľovanie“ spôsobilo požiar na viacerých poschodiach nákupného centra v Podiľskom mestskom obvode. Zverejnila tiež zábery z bezpečnostnej kamery, zachytávajúce veľkú explóziu, po ktorej nasledovala séria menších výbuchov.

Troch zranených predtým hlásili po ruskom nálete v Žytomyrskej oblasti západne od Kyjeva. Útok severne od mesta Žytomyr poškodil 13 budov, uviedla ukrajinská záchranná služba, ktorá zverejnila fotografie horiacich budov a trosiek.

Aftermath of the attack in Kyiv #StopRussia #ClosetheSkyoverUkraine #ProtectUASky pic.twitter.com/P5ZAFJH3pw

Zvýšené nasadenie ruských dronov zaznamenali v nedeľu v oblasti juhoukrajinského prístavného mesta Odesa i v jeho okolí. Informovala o tom agentúra DPA.

„Všetko je však pokojné, nedošlo k žiadnym útokom,“ uviedol gubernátor Odeskej oblasti Maxym Marčenko, ktorého citoval denník Ukrajinska pravda.

Tamojšia protivzdušná obrana spustila podľa neho na nepriateľské bezpilotné lietadlá paľbu. „Zostrelenie niekoľkých takýchto dronov už bolo potvrdené,“ dodal pre denník Marčenko.

Vyjadrenia nebolo možné potvrdiť z nezávislého zdroja, pripomína agentúra DPA.

Ukrajinské prístavné mesto Odesa bolo vojenského konfliktu od začiatku ruskej vojenskej ofenzívy 24. februára doposiaľ z veľkej časti ušetrené.

Únik amoniaku v chemickom závode v meste Sumy na severovýchode Ukrajiny v pondelok ráno nastal po poškodení nádrže v dôsledku ruského ostreľovania. Únik zamoril oblasť s polomerom viac ako 2,5 kilometra. TASR správu prevzala z agentúry AP a denníka The Guardian.

„Následkom ostreľovania ruským nepriateľom bola poškodená nádrž s čpavkom s kapacitou 50 ton,“ povedal gubernátor Sumskej oblasti Dmytro Žyvyckyj, píše The Guardian.

Únik nastal v závode Sumychimprom, v ktorom vyrábajú priemyselné hnojivá. Na mieste zasahovali pohotovostné zložky.

Oblasť v okolí závodu ostreľovali v pondelok nad ránom, píše na svojej webovej stránke denník The Guardian s odvolaním sa na armádne zdroje. Záchranári sa podľa tohto zdroja usilovali opraviť poškodené potrubie. Zranenia údajne utrpel jeden pracovník fabriky.

Závod Sumychimprom sa nachádza na východnom okraji mesta Sumy, ktoré malo pred vypuknutím vojny 263-tisíc obyvateľov, uviedla agentúra AP. Mesto leží približne 40 kilometrov od hraníc s Ruskom, v uplynulých týždňoch zažíva ostreľovanie a v oblasti pokračujú ťažké boje.

Ruská vláda v posledných dňoch zintenzívnila šírenie propagandy a dezinformácií tvrdiacich, že Ukrajina pripravuje použitie improvizovaných chemických zbraní a vyvíjala tajný program zbraní hromadného ničenia, píše agentúra AFP.

Mayor of #Sumy: the ammonia leak is under control with only 1 injured person pic.twitter.com/JIQBWY8mip