17 Galéria Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Nákupy sa nám SKRÁTIA aj o 4 hodiny! Ľudí to hnevá, obchodníci krútia hlavou nad TÝMTO Vzhľadom na nočný zákaz vychádzania upravujú obchodné reťazce otváracie hodiny. Keďže seniorské zostali v platnosti, na nákup budú mať ostatní menej času. 3. marec 2021 Zo Slovenska

Od 3. marca sa menia podmienky zákazu vychádzania. Od 20.00 do 1.00 hod. budú zakázané napríklad akékoľvek nákupy či využívanie služieb.

Na nákup potravín bude možné ísť od 5.00 do 20.00 hod. len s negatívnym testom nie starším ako 7 dní a respirátorom typu FFP2 (od 8. marca). Osobám pozitívne testovaným na COVID-19 nebude umožnený vstup do obchodu. Vyplýva to z uznesenia, ktoré prijala v nedeľu (28. 2.) vláda s platnosťou do 19. marca.

Menej času na nákup

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) víta zrušenie možnosti vstupu do obchodov osobám pozitívne testovaným na COVID-19. „Zároveň nemáme problém so zavedením možnosti vstupu do predajní len s respirátorom. Situácia na trhu s respirátormi sa stabilizuje a ich dostupnosť sa zvýšila, preto ich obchodníci vedia zákazníkom ponúkať aj v rámci sortimentu,“ uviedol Martin Krajčovič, predseda SAMO, v reakcii na nové sprísnené opatrenia.

Čomu ale nerozumie, je ponechanie tzv. seniorských hodín, a to najmä v drogériách. „Avizovaný zákaz vychádzania môže skrátiť predajnú dobu v rámci obchodov, a preto blokovanie dvoch hodín predajnej doby je nežiaduce, keďže to zvýši koncentráciu zákazníkov v iných hodinách,“ zdôraznil Krajčovič.

Navyše, v špecializovaných drogériách sa podľa neho seniorské hodiny vôbec nevyužívajú, pretože seniori nakupujú drogériu počas nákupu potravín.

„Toto sme vláde zdokumentovali, napriek tomu seniorské hodiny ponecháva v platnosti bez zmeny. V prípade drogérií tak napríklad ohrozujú veľkú skupinu mamičiek na materskej, ktoré v tejto dobe nakupovali potrebné veci, a teraz zvyšujú koncentráciu v obchodoch v poobedňajších hodinách,“ dodal predseda SAMO.

Skrátené otváracie hodiny

Vzhľadom na zákaz vychádzania vo večerných hodinách upravia obchodné reťazce svoje otváracie hodiny.

Ak ste zvykli nakupovať vo večerných hodinách v reťazci, ktorý mal otvorené do 22. hodiny, a keď si započítate dve hodiny vymedzené seniorom, bežným ľuďom sa tak čas na nákup okreše aj o štyri hodiny.

„Opäť na to doplatia pracujúci ľudia, ktorí doobeda najprv musia rešpektovať seniorov, a potom sa ozlomkrky hnať do obchodu, aby to všetko postíhali,“ napísali nám do redakcie podobné reakcie čitatelia.

Spoločnosť Lidl potvrdila, že otváracie hodiny svojich prevádzok obmedzí. „Od stredy 3. marca budú naše predajne v zmysle nových opatrení otvorené do 20.00 hod.,“ uviedol pre Dnes24.sk hovorca Lidla Tomáš Bezák.

Musia prispôsobiť zásobovanie

Od stredy bude skracovať otváracie hodiny aj Billa, a to „do 20.00 hod. v tých predajniach, ktoré mali bežne otvorené do 21.00 či 22.00 hod. Ostatným predajniam sa otváracie hodiny nemenia,“ priblížila hovorkyňa Kvetoslava Kirchnerová.

„Otváracie hodiny našich predajní budeme upravovať v súvislosti so zákazom vychádzania platnom od stredy 3. 3. 2021. Zákazníkov o tom budeme informovať prostredníctvom vývesiek na predajniach, sociálnych médií a našej webstránky,“ informovala hovorkyňa Kauflandu Lucia Vargová.

Otváracie hodiny dočasne upravuje aj Tesco. „Tesco si plne uvedomuje svoju zodpovednosť pri zásobovaní obyvateľov Slovenska potravinami. Naše obchody naprieč celou krajinou zostávajú naďalej otvorené sedem dní týždni, pričom v zmysle uznesenia Vlády SR od stredy 3. marca 2021 dočasne upravíme ich otváraciu dobu. Prevádzky Tesca tak budú otvorené do 20. hodiny večer,“ povedal nám Peter Steigauf, hovorca Tesca.

„V súčasnom náročnom období vyvíjame maximálne úsilie, aby sme naďalej prinášali bezpečnejší nákup všetkým zákazníkom a naďalej chránili zdravie kolegov,“ dodal Steigauf.

Pošty

S negatívnym, najviac sedemdňovým testom na ochorenie COVID-19, môžeme ísť od 5.00 do 20.00 hod. aj na poštu. Viaceré pobočky fungovali na úkor víkendov do 21. hodiny, no i to sa skráti.

Otváracie hodiny pôšt v mestách budú dočasne upravené. „V dňoch pondelok, utorok, štvrtok a piatok budú tieto pobočky Slovenskej pošty otvorené do 17.00 hod., v stredu do 18.00 hod. Zároveň, počas nasledujúcich dvoch víkendov, teda 6. – 7. marca 2021 a 13. – 14. marca 2021 budú všetky pošty zatvorené,“ informovala Dnes24.sk Iveta Dorčáková, hovorkyňa Slovenskej pošty.

Na poštách budú umiestnené vývesky s aktuálne platnými otváracími hodinami pre verejnosť. Aktuálne otváracie hodiny konkrétnej pošty nájdete na stránke Slovenskej pošty.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR