8. máj 2021 Kristína Nemcová Magazín Naozaj? Toto sú mýty o hlavnom meste, ktorým verí každý Nebratislavčan O našom hlavnom meste sa toho toľko narozpráva! A rozprávajú najmä tí, ktorí v Bratislave nikdy nežili.

Život v Bratislave ponúka množstvo benefitov, no mnohí vidia predovšetkým negatíva. Je naše hlavné mesto skutočne nespôsobilé na život, alebo je za tým len neochota ho spoznávať?

Žiadna príroda

Azda jeden z hlavných dôvodov, pre ktorý sa ľudia ohrádzajú voči životu v Bratislave, je podľa nich nedostatok zelene. „Mám pocit, že z Bratislavy je už len jedna veľká betónová džungľa. Ja som prírodný typ, nemal by som si tam ísť ani kam vyvenčiť psa," vyjadril sa Jakub z Oravy, ktorý pre predstavu života v Bratislave odmietol lukratívne pracovné miesto.

Tento názor je však mylný. V roku 2018 bola Bratislava podľa prieskumu cestovnej agentúry TravelBird vyhlásená spomedzi 50-tich miest za tretie najzelenšie mesto pre turistov.

Domáci vedia, kam mieriť. Ak sa vám zachce zelene priamo v centre, Bratislava ponúka množstvo parkov, okrem toho môžete navštíviť Kolibu, Železnú studienku a mnoho iných miest, kde v prírode môžete stráviť celé hodiny.

Článok pokračuje pod galériou. Pozrite, aká krásna príroda je v meste.

Zdroj: Marek Velček

Práca

„Načo pôjdem pracovať do Bratislavy, keď tam zarobím toľko, čo aj u nás, v Trnave?" tvrdí Katarína. Podľa mzdovej kalkulačky na Platy.sk sa však mýli. Hoci je Trnava v rebríčku priemerného zárobku hneď pod Bratislavou, rozdiel hrubej mzdy je v Bratislave o takmer 400 eur vyšší ako v Trnave.

Bývanie

Bývať v Bratislave sa najmä pre vysoké finančné náklady podľa Nebratislavčanov už neoplatí. Preferujú skôr mestá či dediny v okolí Bratislavy. Zdanie však môže klamať. Ak si na portáli Nehnutelnosti.sk zadáte prenájmy v okolí Bratislavy, sú približne rovnako vysoké ako v Bratislave. Navyše, v prípade, že v hlavnom meste pracujete, predĺži sa vám cesta dochádzania, rovnako aj náklady naň.

Článok pokračuje pod galériou. Toto je najdrahšie bývanie v hlavnom meste!

Ceny

Bratislava je vraj drahá, a to nie len čo sa bývania týka. Mnohí tvrdia, že za obedové menu zaplatia dvojnásobok toho, čo by zaplatili v menšom meste. „Veď by som celú výplatu minul len na obedy," skonštatoval opäť Jakub z Oravy. Opak je však pravdou.

Priemerná cena obedového menu v klasickej reštaurácii v Bratislave je šesť eur a za túto cenu si kúpite obedové menu ako v Zvolene, tak i v Nitre. Cena narastá podľa vašej preferencie úrovne reštaurácie. Zlatý stred si však zadovážite za už vyššie spomínaných päť či šesť eur a to priamo v centre hlavného mesta.

Zdroj: Dnes24.sk