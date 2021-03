Zdroj: TASR/Jakub Kotian NASRDENÝ Kollár: Dosť bolo naťahovania! Toto je ULTIMÁTUM, inak končíme a budú voľby Ak sa predstavitelia koalície do konca budúceho týždňa nedohodnú, mali by sa postaviť pred ľudí a oznámiť, že budú predčasné voľby. 23. marec 2021 ELA Politika

23. marec 2021 ELA Politika NASRDENÝ Kollár: Dosť bolo naťahovania! Toto je ULTIMÁTUM, inak končíme a budú voľby Ak sa predstavitelia koalície do konca budúceho týždňa nedohodnú, mali by sa postaviť pred ľudí a oznámiť, že budú predčasné voľby.

Tri týždne trvajúca vládna kríza už paralyzovala aj parlament. Predseda Národnej rady Boris Kollár (Sme rodina) v utorok ráno prerušil jeho rokovanie s tým, že „nechce prenášať cirkus do parlamentu.“ Poslanci by sa mali do lavíc vrátiť až na budúci utorok 30. marca. No keďže politická situácia sa mení z hodiny na hodinu, uvidíme, čo všetko sa udeje.

Ultimátum

Očividne z celej situácie frustrovaný Kollár na tlačovke povedal, že odíde z vlády, ak sa bude vládna kríza naťahovať viac ako týždeň. Šéf Sme rodina už sám pripustil aj predčasné voľby.

„Tak predstúpim pred ľudí, poviem, že sa nebudem tohto cirkusu zúčastňovať a odchádzam preč. A nebudem ľuďom klamať, poviem, že poďme do predčasných volieb,“ povedal na tlačovke.

Kollár kritizuje, že minimálne dvaja koaliční partneri hovoria, že nechcú predčasné voľby, a pritom sa správajú tak, akoby robili všetko pre to, aby sa uskutočnili.

„Som presvedčený, že keď sa do týždňa nedohodneme a nepovieme, že takýmto spôsobom ideme spolu a ťaháme spolu za jeden povraz, nemôžeme v tom ďalší a ďalší týždeň pokračovať,“ vyhlásil s tým, že nemôžu traumatizovať spoločnosť a klamať ju.

A bude vybavené…

Ak sa bude kríza naťahovať, Kollár podľa svojich slov predstúpi pred verejnosť a povie, že treba vyhlásiť predčasné voľby. „Sme rodina to naťahovať nebude, proste odíde preč a bude vybavené,“ skonštatoval.

„Po týchto demisiách všetkých si môžeme povedať, že položme na stôl všetky funkcie a poďme znova na tej platforme volieb z roku 2020 a vystavajme tú vládu znova,“ povedal Kollár a označil to za poslednú možnosť riešenia krízy.

Kollár nechce brať SaS ministerskú stoličku. „Boli raz rozdané karty,“ doplnil. Šéf Sme rodina nechce povaliť vládu tým, že by stiahol aj posledného svojho ministra. Tvrdí, že potom by musela byť úradnícka vláda, čo nechce dovoliť.

Predseda parlamentu zopakoval, že aktuálnu 25. schôdzu NR SR prerušil do budúceho utorka 30. marca, pretože nechce dopustiť, aby sa chaos a „cirkus“ z koaličných rád, prípadne z vlády, presunul na pôdu parlamentu.

Doplnil, že vládne návrhy zákonov, ktoré mali byť prerokované v skrátenom legislatívnom konaní, nebolo možné prijať, keďže v koalícii nie sú dohodnutí. „Nie sme na ničom dohodnutí v koalícii, nič neplatí,“ doplnil.

Štát je v rozklade

Prerušenie aktuálnej schôdze NRSR je potvrdením, že nielen vládna koalícia, ale aj inštitúcie štátu sú v totálnom rozklade. Vyhlásil to predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico.

Nerozumie, prečo sa do pléna predložili návrhy legislatívy, ktoré mali riešiť pandemickú situáciu a mali sa prebrať v zrýchlenom režime. Smer-SD sa preto obracia na troch najvyšších ústavných činiteľov, aby ľuďom vysvetlili, čo sa deje.

„Toto dnešné rozhodnutie je potvrdením, že nielenže vládna koalícia, ale aj inštitúcie štátu ako vláda a NR SR sú v totálnom rozklade,“ vyhlásil Fico na utorkovej tlačovej konferencii.

Šéf Smeru-SD pripomenul, že aktuálne nemáme ministra zdravotníctva, práce ani ministra hospodárstva a vyzerá to tak, že pribudnú ďalšie demisie. Poslanci koalície sú podľa neho v takom vnútornom rozklade, že nie sú schopní sa stretnúť a dohodnúť, ako budú v pléne hlasovať. Pripomenul, že aj v minulom týždni bol v parlamente chaos, keď chýbali predkladatelia návrhov a body programu sa museli presúvať.

