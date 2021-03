Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Veľavravný odkaz prezidentky pri prijatí Sulíkovej demisie. Komu patril? Šéf liberálov už nie je ministrom hospodárstva. Zuzana Čaputová mu na rozlúčku obšírne ďakovala za odvedenú prácu a zvyšku vlády odkázala jednu vec. 23. marec 2021 MI Politika

Zuzana Čaputová si osvojila veľmi trefný diplomatický slovník, ktorým dokáže rezervovane ale veľmi jasne komunikovať svoje stanoviská. Bolo to zrejmé aj pri počúvaní jej rozlúčky s Richardom Sulíkom ako ministrom hospodárstva, ktorý do jej rúk zložil demisiu. Medzi riadkami by sa v jej slovách mal nájsť aj Igor Matovič.

Samá vďaka

Prezidentka najprv obšírne ďakovala Richardovi Sulíkovi za prácu v rezorte hospodárstva, ktorej sa podľa jej slov venoval naozaj s osobným nasadením.

„Ekonómovia s odstupom času skonštatovali, že ste prijali správne opatrenia v správnom čase, lebo vďaka nim nedošlo k nenapraviteľným ekonomickým a ľudským škodám,“ vyhlásila hlava štátu.

Prezidentka ocenila dotácie na nájomné, aj Sulíkovu „srdcovku“ v podobe podnikateľského kilečka. Označila ho za najväčší balík konkrétnych opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, vďaka ktorému podnikatelia ušetrili na nákladoch viac ako sto miliónov eur.

Preto prezidentka považuje za nevyužitú príležitosť, že sa Sulíkovi opakovane nepodarilo presadiť na vláde aj ďalšie návrhy, napríklad odškodňovací zákon pre podnikateľov. Bolo verejným tajomstvom, že to zrejme súviselo so spormi medzi šéfom SaS a premiérom.

Politické gesto

Richard Sulík vyhlásil, že podanie demisie vníma predovšetkým ako splnenie podmienky Igora Matoviča, aby sa vzdal svojho premiérskeho postu. Zároveň tým chcel vyvodiť aj vlastnú politickú zodpovednosť za súčasnú politickú krízu. Rovnako to vníma aj prezidentka, ale pridala ešte jeden význam naviac.

„Podanie vašej demisie chápem aj ako politické gesto adresované ostatným partnerom vo vláde. Verím, že si nájde svojich adresátov a prispeje k skoršiemu vyriešeniu vládnej krízy,“ veľavravne uviedla Z. Čaputová.

Medzi riadkami sa dalo tušiť, že jej slová smerovali najmä k premiérovi Igorovi Matovičovi, ktorý vyvodenie vlastnej politickej zodpovednosti spojil s tvrdými podmienkami, ktoré sú pre SaS a Za ľudí len ťažko akceptovateľné.

„Naša krajina dnes potrebuje ako soľ vládu kľudnej ruky. Rozvážne vedenie vlády, konštruktívny a vecný prístup, kľudné hľadanie riešení a ich realizáciu. Mám nádej, že mojím krokom sa k tomuto cieľu výrazne priblížime,“ dodal R. Sulík.

