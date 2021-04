Zdroj: pixabay.com NBÚ varuje: Slovenské firmy a inštitúcie čelia kybernetickým ÚTOKOM! Národný bezpečnostný úrad upozorňuje všetky firmy a inštitúcie v krajine, aby okamžite zabezpečili a ZÁLOHOVALI svoje systémy proti potenciálnemu útoku. Dnes o 15:38 Technológie

Dnes o 15:38 Technológie NBÚ varuje: Slovenské firmy a inštitúcie čelia kybernetickým ÚTOKOM! Národný bezpečnostný úrad upozorňuje všetky firmy a inštitúcie v krajine, aby okamžite zabezpečili a ZÁLOHOVALI svoje systémy proti potenciálnemu útoku.

Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) zaznamenal sériu významných ransomvérových útokov na slovenské ciele. Upozorňuje všetky firmy a inštitúcie v krajine, aby okamžite zabezpečili a zálohovali svoje systémy proti potenciálnemu útoku. Informovali o tom na sociálnej sieti.

„Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT momentálne nemôže pre citlivosť témy poskytnúť verejne viac podrobností,“ dodal úrad.

Pri ransomvérových útokoch ide o typ vírusu či škodlivého softvéru, ktorý ak sa dostane do počítača, postupne zašifruje alebo zneprístupní súbory a pýta si výpalné. Väčšinou v kryptomenách, vysvetlil expert na kybernetickú bezpečnosť Juraj Bednár.

Výpalné

„Na to, aby sa človek dostal k svojim súborom, musí obnoviť zálohu, ak ju má (to je lacnejší spôsob), alebo musí zaplatiť výpalné. Nie je však jasné, či sa dotyčný k svojim súborom dostane aj po zaplatení. Niektoré ransomvéry to po platbe dešifrujú a niektoré len zbierajú peniaze a sľúbené súbory naspäť nedodajú. Závisí to od typu ransomvéru,“ priblížil Bednár.

Väčšinou podľa jeho slov nejde o cielené, ale skôr o plošné útoky na kohokoľvek. Stoja za nimi, ako tvrdí, programátori – „výpaľníci“.

„Nie je to tak, že oni si vyberú, že idú zaútočiť na nemocnicu. Skôr zoberú niekde z nejakého úniku dát päť miliónov mailových adries a pošlú všetkým odkaz, a kto si to nainštaluje, tak toho vydierajú. Málokedy je to veľmi cielené,“ vysvetlil expert na kybernetickú bezpečnosť. Poznamenal však, že ešte nepozná detaily aktuálneho útoku.

Dávajte si POZOR!

Verejnosti, firmám i inštitúciám radí, aby si aj v týchto chvíľach zálohovali svoje systémy, aktualizovali operačné systémy a aplikácie, nastavili si silné heslo a dávali si pozor, čo inštalujú a na čo klikajú. Pozor si treba dávať aj na podvodné mailové správy. Bednár odporúča aj spustiť kontrolu zariadenia prostredníctvom antivírusového programu.

