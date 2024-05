13. máj 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Nebo prinesie jeden z NAJKRAJŠÍCH úkazov: Videli ste už nočné SVIETIACE oblaky? Posledné dni sme aj na Slovensku žili krásnou polárnou žiarou. Prichádza však sezóna nebeského úkazu, ktorý je rovnako očarujúci.

Prichádza jeden z najkrajších nebeských úkazov, aký môžeme pozorovať. O čom je reč? Ide o nočné svietiace oblaky, ktorých sezóna štartuje už o niekoľko dní.

Čo to vlastne je?

„S klasickými oblakmi však nemajú nič spoločné. Kým bežné oblaky sa nachádzajú vo výške do 12 km, tieto sú položené až šesťkrát vyššie, a to vo výške približne 83 km. V tejto výške sa vyskytujú bežne, avšak sú pre nás neviditeľné,“ vysvetľuje iMeteo.sk.

Nočné svietiace oblaky môžete poznať aj pod anglickou skratkou NLC. Ide o atmosférický fenomén, pri ktorom sa oblaky nachádzajú vo vysokých vrstvách atmosféry a odrážajú svetlo z nižších nadmorských výšok.

Už o niekoľko týždňov

Najviditeľnejšie je to tesne po západe slnka alebo pred východom slnka, teda v čase, keď je slnečné svetlo stále prítomné v horných vrstvách atmosféry, zatiaľ čo na povrchu je už tma.

„To spôsobuje, že oblaky sa javia, akoby svietili a majú krásny striebristý nádych. Oblaky sú pozorovateľné najmä vo väčších zemepisných šírkach, a to od 50° do 70°, no pomerne často sú však viditeľné aj z nášho územia,“ uvádza server.

Na slovenskej oblohe sa budú vyskytovať už od začiatku júna. „Ide o výnimočný jav, ktorý možno pozorovať len v určitom období a v určitom čase, a aj to len za vhodných podmienok. Pozorovať zo Slovenska sa budú dať celé leto a z nášho územia ich bude možné vidieť približne do konca augusta,“ dodal portál.

Foto: ilustračné

Zdroj: YouTube.com

