Nebude mať kto pochovávať? Situácia je NAPÄTÁ, čakanie na pohreb a kremáciu sa predlžuje

Zdroj: TASR/AP

Príbuzní musia často čakať na vykonanie pohrebu do zeme, predlžovať sa bude aj čakanie na urnu s popolom zosnulého po kremácii. Pre TASR to uviedol predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb (SAPaKS) Ladislav Stríž.

Čakanie na urnu sa predĺži

„Denne pribúdalo vyše 100 obetí na nový koronavírus, situácia je preto trochu napätá. Ani aktuálne počasie, čo sa týka cintorínov, nám veľmi nepraje. Príbuzní musia čakať na pohreby, lebo počty zosnulých, počasie a úkony okolo pohrebu do zeme nepokračujú tak rýchlo, ako by sme si priali,“ vysvetlil Stríž.

Podľa jeho slov stále platí trend, že príbuzní si vo zvýšenej miere viac vyberajú spopolnenie pred pochovaním do zeme.

„Kremácia teraz prebieha tým štýlom, že rozlúčka so zosnulým je, žiaľ, jeho telo však môže byť spopolnené tzv. čakacím systémom. Jedno telo sa spopolňuje skoro 60 minút, to znamená, že v priebehu dňa dokážeme spopolniť 22 tiel. To znamená, že čakanie na urnu sa bude tiež predlžovať,“ priblížil Stríž. Všetky kremačné pece v krajine fungujú, postupne spúšťajú prevádzky ďalšie.

Málo personálu

Stríž upozorňuje, že oblasť pohrebníctva začína pociťovať šetrenie peňazí, ktoré príbuzní vynakladajú na pohreb.*** „Peňazí na tento účel je pomerne menej, ako bolo kedysi. Chcel by som preto požiadať vládu o prehodnotenie výšky sociálnej dávky ‚pohrebné‘, ktoré je 20 rokov rovnaké a momentálne je to 79,68 eura na jeden pohreb,“*** navrhuje Stríž. Podľa neho by to pre príbuzných znamenalo pomoc v zložitej situácii.

Problémom podľa predsedu začínajú byť aj zvýšené počty výpovedí zo strany zamestnancov pohrebných služieb.

„Ide o zamestnancov, ktorí zo psychologického hľadiska už prácu nezvládajú. Zosnulých je viac ako inokedy a prekládky a transporty tiel sú problémom. Ľudia sa do tejto práce hlásia málo,“ skonštatoval Stríž.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: TASR