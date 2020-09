21. september 2020 Milan Hanzel Šport Ostatné športy Nečakané vyjadrenie Sagana po Tour de France: Jeho slová všetkých zaskočili!

Slovenský cyklista Peter Sagan neobhájil na Tour de France zelený dres a dokonca nevyhral ani jednu etapu. Vyjadril sa k tomu typicky po svojom.

Sagan odchádza zo 107. ročníka Tour de France bez etapového triumfu i zeleného dresu. Bodovaciu súťaž nevyhral prvýkrát z ôsmich prípadov, keď prišiel do cieľa v Paríži. Tridsaťročný slovenský cyklista nestačil na svojho bývalého spolujazdca Íra Sama Bennetta, ktorý si okrem cenného dresu odniesol aj dve etapové prvenstvá.

Saganove slová

Sagan Bennetta nezdolal v priamom súboji v dojazdoch etáp ani raz a po záverečnej etape Tour priznal, že je lepší. „Čo mám na to povedať, je proste rýchlejší než ja,“ vyhlásil Peter v rozhovore pre RTVS.

Neúspech v záverečnej etape i v boji o zelený dres však zobral športovo a s jemu vlastným humorom: „Som v pohode. Mám menej povinností, nemusím ísť na pódium. Veľa ľudí si myslí, že určité veci sú samozrejmosť. Nie je to tak. O všetko treba bojovať,“ uviedol.

Chce byť so synom

Najbližšie sa Žilinčan predstaví na Giro d'Italia, čo znamená, že sa nezúčastní na MS v talianskej Imole, ktoré sa konajú od 24. do 27. septembra. Talianska Grand Tour odštartuje 3. októbra. „Medzi Tour a Girom je trinásť dní. Myslím si, že kondíciu mám, teraz ide skôr o to, aby som sa zregeneroval po mentálnej stránke. Treba zregenerovať, netreba ani veľmi trénovať a chcem si užiť pár dní so synom,“ dodal Sagan.

