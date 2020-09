20. september 2020 Milan Hanzel Správy Zo zahraničia Speváčka Bára Basiková sa rozčúlila: Neotravujte už s koronavírusom, ja chcem COVID!

Poriadne vypenila. Nedávno sa česká speváčka Lucie Bílá vyjadrila kriticky na adresu pandémie koronavírusu a teraz ju napodobnila kolegyňa Bára Basiková.

Zdroj: TASR/Andrej Galica

Aktuálna situácia ohľadom koronavírusu nie je zrejme nikde vo svete ideálna a naši západní susedia nie sú výnimkou. Pred pár dňami sme priniesli článok o tom ako Lucie Bílá prekonala ochorenie COVID-19 a prirovnala ho ku „blbej“ chrípke. Teraz je na rade ďalšia česká diva.

Vyliala si srdce

K plejáde známych osobností, ktorí si „podali“ pandémiu, sa zaradila aj Bára Basiková. Tá sa na svojom oficiálnom Facebooku tak rozzúrila, že napísala dlhý status. „Ospravedlňujem sa, ale hneď v úvode budem sprostá. Inak to už nejde! Nech už idú všetci, čo otravujú s koronavírusm a šialenými správami o ňom, do p*dele!“ začala 57-ročná speváčka hneď zhurta.

„Prečítala som si pár rozhovorov s múdrymi ľuďmi, lekármi, s hygienikom a imunológom, tak prečo hovoria úplne niečo iné ako to, čo nám vnucujú politici a panáci v televízii? je to spiknutie? Prečo sa máme báť? Dozvedáme sa, že koronavírus nie je nebezpečný viac ako chrípka. Zdravý človek v strednom veku nemá pri nakazení vážnejší problém a choroba zase zmozne,“ pokračuje Basikovej status.

Čo píše ešte?

Známa speváčka sa v ďalšom svojom vyjadrení pozastaví aj pri tom, že denne umiera na rakovinu, pľúcne choroby a podobne, oveľa viac ľudí. „Choroby aj smrť sú súčasťou nášho života a my to nezmeníme. To, že v Česku zomrelo dvesto ľudí na koronu, keď je nás desať miliónov, je nejaká hrozba či katastrofa? Kamarát mal tiež COVID minulý týždeň a okrem dvoch dní teplôt a kašľa nič,“ dodala Bára, ktorá svoj hnev smerovala na českú vládu, ktorá podľa nej pripravila kvôli pandémii státisíce ľudí o peniaze, živobytie a vyvolali strach.

Šok na záver

Práve tým, čo uviedla Basiková na záver statusu, rozdelila český národ na dve skupiny. „Prečo sme sa ku tomu nepostavili ako vo Švédsku? V televízii, kde natáčam, nám každý týždeň robia testy a už nás to strašne štve. Ja si však prajem, aby som ten COVID dostala a mala to za sebou. Ja chcem COVID!“ skončila Basiková status, ktorý rozprúdil v Česku veľkú diskusiu.

LIDI, VZPAPATUJME SE!!! Omlouvám se, ale hned v úvodu budu sprostá. Musím být sprostá. To už jinak nejde!!! Budu... Posted by Bára Basiková on Friday, September 18, 2020

Zdroj: Dnes24.sk