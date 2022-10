12 Galéria Zdroj: Instagram.com/alenapallova NECHUTNÉ vyhrážky na adresu známej lekárky: Alena Pallová sa bojí o život! Čo je to za šialenca? Celebritná lekárka Alena Pallová sa na sociálnych sieťach zdôverila s nepríjemnou situáciou. Neznámy muž sa jej vyhráža smrťou! 23. október 2022 han Magazín

23. október 2022 han Magazín NECHUTNÉ vyhrážky na adresu známej lekárky: Alena Pallová sa bojí o život! Čo je to za šialenca? Celebritná lekárka Alena Pallová sa na sociálnych sieťach zdôverila s nepríjemnou situáciou. Neznámy muž sa jej vyhráža smrťou!

Na Instagrame sa známa doktorka počas nedele zdôverila s hrôzostrašnými správami, ktoré jej necháva neznámy muž.

„Priatelia, tu je ten nebezpečný jedinec, ktorý ma vulgárne uráža každý deň a vyhráža sa mi ublížením alebo poškodením môjho pracovného prostredia,“ uviedla Pallová.

„Trvá to už mesiace. Poprosím vás, pomôžte mi zastaviť tieto nebezpečné psychopatické výplody jeho mysle a nahláste ho. Ďakujem,“ dodala.

Neustále vyhrážky

Od daného muža dostáva rôzne nechutné správy aj videá, v ktorých nabáda ľudí, aby jej vykonali niečo zlé. Dokonca im za to núka peniaze a luxusný pobyt v Singapure. „Takéto príspevky sú evidentne hrozby smerujúce proti životu a zdraviu – doplním to do trestného oznámenia a budem sa informovať, ako policajti vo veci postupujú,“do­plnila Pallová.

„Verejne nabáda na závažný trestný čin za odmenu. Prosím, dajte si tú námahu a nahláste ho aspoň tu na Instagrame,“ prosí lekárka.

Čo také prominentnej doktorke „šialený muž“ chce urobiť? „Ahojte, priatelia. Tak, aby ste vedeli, už je skoro na lopatkách tá stará k*rva. Už ju len treba doraziť. Už ju máme skoro hotovú! Už je naložená v peci! Už to treba len dokončiť. Vyzývam vás, každý, kto ju prizabije, má odo mňa 10-tisíc dolárov,“ kričí vo videu šialenec a dobre sa na tom zabáva.

„Zabite tú vy*ebanú k*rvu a dám vám 100-tisíc dolárov!“ doslova vrieska vo videu.

