Nedeľný zákaz predaja môže znížiť PLATY v obchodoch: Rodiny to ale nepocítia, tvrdí Vašečka Poslanec Richard Vašečka je presvedčený, že príjem rodiny zákaz nedeľného predaja nijako neovplyvní. Maloobchodníci majú iný názor. Odpracované hodiny na výplate budú ľuďom chýbať. 2. marec 2023

Kontroverzný návrh o zákaze nedeľného predaja v obchodoch z dielne Richarda Vašečku pobúril mnohé skupiny ľudí. Od študentov, ktorí si cez víkendy privyrábali na brigádach až po zamestnancov, ktorí sa boja, že prídu o príplatky.

Kritizovali ho aj maloobchodníci, ktorí boli podľa Daniela Krakovského, predsedu Iniciatívy slovenských maloobchodníkov (ISKM), z diskusií pred podaním samotného návrhu vynechaní.

„K tejto téme sme absolvovali viacero stretnutí s p. Vašečkom. Mrzí nás však, že to riešime ex post a nie v čase, kedy návrh na zmenu prichádzal do parlamentu. Vyhli by sme sa množstvu nezrovnalostí a neodbornosti v tejto téme, kde sa od začiatku rozhoduje v štýle "o nás bez nás“," skonštatoval pre Dnes24 predseda Iniciatívy slovenských maloobchodníkov Daniel Krakovský

Výhrady mali aj poslanci, ktorí predkladateľovi Richardovi Vašečkovi vrátili návrh na dopracovanie. Národná rada SR sa má znova návrhom zaoberať na marcovej schôdzi. Zmení sa niečo?

Výnimky len na štyri nedele

Vašečka nám potvrdil, že jeho návrh novely Zákonníka práce bude naďalej požadovať rešpektovanie nedele ako dňa pracovného pokoja a obmedzovať možnosť nariadiť zamestnancom v maloobchode prácu v nedeľu.

Niečo však v návrhu zmenil. „Výnimkou z tohto obmedzenia budú štyri nedele. Posledná nedeľa pred začiatkom školského roka a posledné tri nedele pred Vianocami. Dôvodom je potreba domácností zásobiť sa v danom čase a rešpektovanie nákupnej sezóny,“ povedal pre Dnes24 poslanec Richard Vašečka. Túto zmenu považuje predkladateľ za rozumný ústupok.

Zamestnanci vraj súhlasili

Poslanec tvrdí, že návrh, obmedziť prácu v nedeľu, vychádza aj z požiadavky zamestnancov obchodov. „Áno, absolvoval som viacero stretnutí so zástupcami zamestnancov. Odborári súhlasia s tým, aby bolo dodržiavané, že nedeľa je deň pracovného pokoja a mohli si počas tohto dňa zamestnanci v obchodoch oddýchnuť, keďže mnohí z nich musia chodiť do práce v nedeľu aj keď by nechceli,“ hovorí Vašečka.

Aj tu sa však názor maloobchodníkov líši. „Takýto zákaz nijako nevyrieši problémy zamestnancov pracujúcich v maloobchode. Práve naopak, počet negatív prevažuje nad prípadnými pozitívami. Fakt je ten, že v maloobchode prídu o prácu nižšie tisícky zamestnancov, mnohí ďalší (najmä brigádnici) prídu o možnosť si privyrobiť, utrpí štátny rozpočet a naopak získajú obchodníci v zahraničí,“ pokračuje Krakovský z Iniciatívy maloobchodníkov.

„Našou primárnou požiadavkou je, aby štát nezasahoval do slobody podnikania a do spôsobu, akým ľudia trávia svoj voľný čas. Aktuálny stav totiž umožňuje obchodníkom zatvoriť v nedeľu a približne polovica z nich to tak aj robí bez toho, aby im to štát prikázal. Stačí sa pozrieť na pešie zóny v mestách alebo obchody v malých obciach, kde s ťažkosťou nájdeme v nedeľu otvorené obchody,“ dodal Krakovský.

Prídu o peniaze?

Mnohí zamestnanci sa tiež obávajú, že prídu o časť mzdy. Podľa Vašečku sa platov táto „novela nijako nedotýka“.

„Príplatky za prácu v neštandardných časoch, teda v noci a počas víkendov, nie sú spôsobom ako zabezpečovať zamestnancom primeranú a dôstojnú mzdu. Je to odškodnenie za prácu v takomto čase. Táto práca v nedeľu sa nebude vykonávať a zamestnanci teda nebudú musieť byť odškodnení za to, že sú nútení narúšať svoj odpočinok v deň pracovného pokoja a že nemôžu byť so svojimi rodinami,“ vysvetľuje svoj pohľad Vašečka.

„Ak budú pracovať v noci, v sobotu a počas štyroch nedieľ, ktoré sú výnimkami, príplatky podľa zákona, samozrejme, dostanú,“ dodal.

Poslanec tiež poukazuje na fakt, že väčšinu zamestnancov v maloobchode tvoria ženy, často matky s deťmi, ktorým zvýšili prídavky na dieťa a daňový bonus.

„Týmto sme výrazne zvýšili príjem o až 200€ na dieťa. Takže sa nemusia odtŕhať v nedeľu rodiny, ale môžu si s nimi užiť deň pracovného voľna, pričom celkový príjem rodiny stúpne,“ konštatuje Vašečka.

Vidia to inak

Maloobchodníci majú iný názor. „K zníženiu mzdy v maloobchode určite príde,“ myslí si Daniel Krakovský, predseda Iniciatívy slovenských maloobchodníkov.

„Jednak to bude spôsobené chýbajúcimi príplatkami, u niektorých zamestnancov bude musieť prísť aj k zníženiu pracovných úväzkov, pretože nie je možné rozšíriť otváracie hodiny a budú im chýbať hodiny. V rámci ISKM máme tento výpadok vyčíslený na sumu cca. 100 až 150 EUR v čistom, keďže naši zamestnanci zvyčajne nezarábajú minimálnu mzdu. Tiež príde k menšiemu tlaku na zvyšovanie miezd, nakoľko nebude potrebných toľko pracovníkov a zamestnávatelia ich nebudú nútení preplácať,“ poukazuje Krakovský z Iniciatívy slovenských maloobchodníkov.

