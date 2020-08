Dnes o 19:20 Milan Hanzel Správy Zo Slovenska Je tu DRUHÁ vlnu koronavírusu! Minister zdravotníctva neodporúča cestovať do zahraničia

Slovensko má schválený nový pandemický plán. V utorok ho odobrila Pandemická komisia vlády SR, ktorá zasadala na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR.

Epidemiologická situácia na Slovensku je aktuálne pod kontrolou, aj keď sa zhoršuje. Po stretnutí Pandemickej komisie vlády SR to v utorok povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).

Slová ministra

Minister zdravotníctva Krajčí neodporúča cestovať do zahraničia, situácia sa podľa neho zhoršuje, aj keď je stabilizovaná. Spomenul však, že s výnimkou Maďarska, sú susedné štáty na tom s ochorením COVID-19, horšie. „Druhú vlnu pandémie COVID-19 už tu máme,“ vyhlásil na začiatok Marek Krajčí a avizuje, že bude zasadať konzílium odborníkov, aby ešte prehodnotili stav v okolitých krajinách.

A čo školský rok?

„Je dôležité, aby do školy nastúpili zdravé deti! Stačí, čestné prehlásenie rodičov, keď nebolo dieťa v zahraničí, či na veľkých akciách. Preto sa neodporúča cestovať do zahraničia dva týždne pred začiatkom školského roku. Ak sa tak stane, bude mu nástup do školy odložený,“ uviedol Krajčí na tlačovej konferencii po zasadnutí komisie.

Odporúčanie na zavedenie tzv. vyhlásenia o bezinfekčnosti chce minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) predniesť na stredajšom (12. 8.) rokovaní vlády.

Správu priebežne aktualizujeme.

Zdroj: Dnes24/TASR