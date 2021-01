15. január 2021 Zo Slovenska Nemôžeme lekára stavať do pozície sudcu, ktorý rozhoduje o živote a smrti, upozorňuje advokát

Podľa advokáta nie je možné napríklad odpojiť pacienta od umelej pľúcnej ventilácie a poskytnúť ju inému, ktorý má podľa lekára väčšiu šancu na prežitie.

Slovenskí lekári sa počas pandémie nového koronavírusu môžu dostať pri záchrane ľudského života do eticko-morálnej dilemy, v ktorej sa predtým neocitli. Ako upozornil advokát Ivan Humeník z advokátskej kancelárie h&h Partners, Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR by malo mať k dispozícii vypracované pravidlá, ako sa lekári majú v danej chvíli zachovať.

Najťažšie rozhodnutia

„Je to nepochybne veľmi ťažká situácia. Nemôžeme lekára stavať do pozície sudcu, ktorý rozhoduje o živote a smrti. Pokiaľ absentujú pravidlá, ako má lekár v takejto situácii postupovať, tak ho de facto nechávame napospas jeho neistote a obave, aby nerozhodol on sám nesprávne, a to je voči lekárovi neférové,“ zdôraznil.

Rozhodovanie by malo byť podľa Humeníka budované na právno-etických východiskách, ktoré sú formulované vyššou autoritou. „Pomôcť lekárom by v tomto prípade mala centrálna Etická komisia MZ SR tým, že pripraví zrozumiteľné odporúčania, ako majú lekári v čase nedostatku zdrojov konať,“ dodal.

