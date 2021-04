Zdroj: Facebook.com/Úrad vlády Slovenskej republiky NENÁVISŤ očami Matoviča: Novinári stratili zábrany. Je možné, že sa im to podarí. Som sám... Expremiér a súčasný minister financií Igor Matovič (OĽaNO) je v posledných týždňoch akousi samozvanou obeťou: Tentoraz sa obul do novinárov. 17. apríl 2021 ELA Politika

17. apríl 2021 ELA Politika NENÁVISŤ očami Matoviča: Novinári stratili zábrany. Je možné, že sa im to podarí. Som sám... Expremiér a súčasný minister financií Igor Matovič (OĽaNO) je v posledných týždňoch akousi samozvanou obeťou: Tentoraz sa obul do novinárov.

Novinárska obec bola zvyknutá na ataky najmä z úst niekdajšieho premiéra a predsedu strany Smer-SD Roberta Fica. Ako sa už osvojilo v kuloároch, „čo trvalo Ficovi dvanásť rokov, dal Matovič za rok“. Ak máme byť konkrétnejší, Ficov slovník si Matovič osvojil pomerne rýchlo, za niečo vyše troch mesiacov premiérskej funkcie.

Dovtedy rád stál na strane novinárskej obce, obzvlášť po vražde Jána Kuciaka, a ešte ako opozičný poslanec ukazoval na „zlého Fica“, ktorý novinárom nadával do prostitútok, slizkých hadov či nebránil sa aj osobnejším atakom. Moderátorovi Markízy Michalovi Kovačičovi prostredníctvom sociálnej siete odkázal, aby sa venoval viac behu, pretože vyzerá ako záchodový pavúk.

Držal sa… chvíľu

Netrvalo dlho a Igor Matovič si ako premiér urobil z novinárov raz-dva nepriateľov. V histórii prvý predseda vlády bez hovorcu a viac-menej s „nefunkčným“ mediálnym odborom, sám určoval, kedy sa vyjadrí a k čomu sa vyjadrí. Ako inak, na sociálnej sieti.

Mimochodom, za celý rok 2020 neodpovedal Úrad vlády SR pod jeho vedením našej redakcii ani na jednu zaslanú otázku. A to ani k triviálnym témam, že ako prežije prvé pandemické Vianoce ako premiér.

Za to stihol len niekoľko mesiacov po voľbách adresovať relatívne dlhý status na Facebooku novinárom, ktorý nazval O lúzrovi a Vyvolených.

Médiá to od Matoviča ako premiéra schytávali aj pri jeho nápade s „atómovou bombou“, čiže prvým celoplošným testovaním. Stačilo poukázať na iný názor odborníkov, vedcov a oheň bol raz-dva na streche. A schytali to všetci: od prezidentky, koalície, novinárov až po popredných lekárov. Všetko bol mediálny lynč, konšpirácie a za všetkým boli zapredaní novinári.

Sputnik to odpálil

Samovoľný nákup ruskej vakcíny Sputnik V, bez vedomia koalície, ale zato s požehnaním straníckeho kolegu a vtedajšieho ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO), rozpútal doslova peklo. Ako inak, na vine boli všetci (?), aj novinári.

Matovič sa dokonca neštítil pri treťom výročí úmrtia investigatívneho novinára Jána Kuciaka opäť vŕtať.

Na Facebook napísal status Skrývať sa za Kuciaka, v ktorom uviedol, že je čas pozrieť sa pravde o slovenskej žurnalistike do očí. Okrem pár výnimiek vníma slovenských novinárov kriticky. „Zvyšok je… radšej pomlčím. Často povrchný, často zaujatý, často povýšenecký,“ písal vtedajší premiér. A perličkou bolo, že im zaželal, „aby ste sa Jánmi Kuciakmi stali. Čím skôr, tým lepšie pre Slovensko. Držím Vám palce.“

Prepad preferencií

Slovenský ľud, ktorý je doslova v mnohých rodinách ekonomicky zbedačený kvôli pandémii, zrejme ostal z Igora Matoviča ako premiéra sklamaný. Národ doslova trpel jeho hodinové tlačovky sebaprezentácie, svojvoľne modifikované opatrenia, o ktorých sa dozvedali aj členovia pandemickej komisie neraz až z jeho tlačoviek, už naozaj „posledné“ kolo testovania či koaličné zmätky otvárania-zatvárania-otvárania-zatvárania škôl.

Taký strmý pád za krátky čas od volieb, aký zažíva OĽaNO, nezažila žiadna vládnuca strana. Voľby do Národnej rady (NR) SR by na prelome marca a apríla vyhrala strana Hlas – sociálna demokracia so ziskom 22,3 percenta hlasov. V prieskume preferencií volebných strán nasleduje SaS, ktorá by získala 11,2 percenta, a Smer-SD so ziskom 10,9 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza, ktorý agentúra vykonala na vzorke 1001 respondentov v období od 31. marca do 7. apríla.

Matovičove OĽaNO by skončilo so ziskom 9,2 percenta.

Čo je za tým? Okrem najnovšieho nepriateľa menom Sputnik V, kvôli ktorému prišli Igor Matovič a Marek Krajčí o svoje pozície, doteraz nie veľmi známej šéfky ŠÚKL Zuzany Baťovej, jej manžela, prezidentky, Sulíka, opozície a ktovie koho, sú to opäť médiá. Spoločným menovateľom je NENÁVISŤ, ktorú Matovič interpretuje aj takto: „…až naši koaliční “partneri” Sputnik na košickom letisku využili ako zámienku na moju a Marekovu politickú popravu … a mysleli si, že pokorený odídem do zabudnutia … lenže mne sa to takto začína páčiť ešte viac. Dnes stoja proti mne zoradené šíky ľudí, ktorým sa nebojím do očí opakovať, že novinár by mal pravdu hľadať a nie ju vytvárať. Že novinárov kvalít Jána Kuciaka je na Slovensku, bohužiaľ, len pár … a ich to strašne vytáča. Až tak, že stratili všetky zábrany a dovolili, aby ich ovládla nenávisť. Nenávisť, ktorou sa vzájomne hecujú, ktorá im zaslepuje oči pred pravdou a majú dnes už len jediný cieľ – moje absolútne pokorenie,“ píše najnovšie minister financií.

Konanie ministra financií Igora Matoviča môže riešiť len predseda vlády Eduard Heger, ktorý môže rátať s podporu SaS. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal vicepremiér a predseda SaS Richard Sulík. Podľa expremiéra a lídra mimoparlamentného Hlasu-SD Petra Pellegriniho je jediným riešením odvolanie Matoviča z funkcie.