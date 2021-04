Zdroj: Facebook.com/Úrad vlády Slovenskej republiky , Facebook.com/Michael Szatmary - Stand Up Comedy Zašiel priďaleko alebo to VYSTIHOL? „Jedni obdivujú Matoviča a tí druhí sú normálni...“ Humor patrí k životu, aj keď je lockdown. K aktuálnej situácii sa pravidelne vyjadruje aj komik Michael Szatmary. Vo svojom poslednom videu rieši očkovanie a rypol si aj do politiky. 16. apríl 2021 Milan Hanzel Magazín

Sociálne siete ponúkajú počas núdzového stavu online priestor pre kultúrne či zábavné podujatia, ktoré by sa inak konali v divadlách, podnikoch, kinách či puboch. Pravidelným prispievateľom je aj komik, zabávač, ale aj hudobník zo Silných rečí – Stand Up Comedy.

Michael je známy svojím uštipačným humorom, s ktorým sa neštíti zájsť aj za hranicu slušnosti. Lenže, o tom je jeho práca, ktorou zabáva už viac než rok fanúšikov na Facebooku. Jeho vtipné videá a hlášky často vyčarujú dobrú náladu tým, ktorí si vedia vystreliť aj z náročnej pandemickej situácie.

Video o očkovaní

Komik si vybral za tému horúcu aktualitu, ktorou bezpochyby očkovanie je. „Trochu sa obávam toho, že sa národ ešte viac rozdelí. Už tak sme rozdelení ako nikdy. Máme problém s rasizmom, omše – neomše, kultúra – nekultúra. Jedni obdivujú Matoviča a tí druhí sú normálni…“ začal Michael v úvode. „A teraz sa delíme už aj na očkovaných a neočkovaných!“

Szatmary si robí srandu z tých, ktorí nie sú ešte očkovaní svojským humorom. „Zrejme aj u nás to bude tak, že tí očkovaní budú môcť cestovať, chodiť do obchoďákov, reštaurácií. A tí druhí? Tých hneď spoznáš. Budú oblečený v modeloch z roku 2019 a budú dosť pri sebe, pretože ich nepustia do fitiek. Neočkované ženy budú mať zrastené obočie, lebo ich nikto nezoberie na kozmetiku a účesy ako Júlia Hečková v roku 1986,“ pokračuje komik.

Čo ešte povedal?

Zabávač nie je len vtipný, ale častokrát aj odkazuje vo svojich príspevkoch na zdravý rozum. „Nemôžem tým, ktorí sa nechcú zaočkovať, nič povedať. Veria na konšpirácie a nič ich nepresvedčí. Nechcú si dať do seba pichnúť chémiu, pretože ibalgin je mix malín a Ježišových sĺz…“ zamyslel sa Szatmary a uzavrel: „A potom si spomenieš na ministra financií, ktorému peniaze spravuje manželka. Aj títo ľudia patria do sveta, s ktorými nechcem nič mať.“

