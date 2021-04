Zdroj: Facebook.com/igor.matovic.7 Matovič si opäť kopol do šéfky ŠÚKL: Úmyselne poškodila povesť vakcíny SPUTNIK V Bývalý premiér a súčasný minister financií tvrdí, že Zuzana Baťová narobila obrovské škody pokiaľ ide o medzinárodnú reputáciu Slovenska. Dnes o 18:41 Správy Politika

Dnes o 18:41 Správy Politika Matovič si opäť kopol do šéfky ŠÚKL: Úmyselne poškodila povesť vakcíny SPUTNIK V Bývalý premiér a súčasný minister financií tvrdí, že Zuzana Baťová narobila obrovské škody pokiaľ ide o medzinárodnú reputáciu Slovenska.

Igor Matovič dnes oznámil, že Sputnik prešiel 14 testami Biomedicínskeho centra Virologického ústavu SAV a ukázal sa ako bezpečná a kvalitná vakcína. Posťažoval sa na novinárov, že ho málo chvália. „Z najmenšieho komára ste urobili somára,“ uviedol.

Kvalita?

Vakcína Sputnik V v 14 zo 14 testov Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied na jedničku. Uviedol to Igor Matovič s tým, že ani Štátny ústav pre kontrolu liečiv nespochybnil reputáciu vakcíny. „Mohli sme ňou začať "zajtra“ očkovať," dodal.

Bývalý premiér si opäť kopol do šéfky ŠÚKL Zuzany Baťovej, ktorá podľa neho úmyselne poškodila povesť vakcíny.

„Vyslala do sveta správu, že v 40 krajinách sveta sa používa vakcína, ktorú s tou v Lancete spája len názor. Hrubým spôsobom narušila dôveru ľudí voči tejto vakcíne,“ dodal Igor Matovič.

Potvrdenie

Podľa bývalého premiéra a súčasného ministra financií musí teraz Slovensko nechať aj tak otestovať Sputnik V v maďarskom OMCL laboratóriu. „Vzhľadom na to, že takéto hrubé klamstvo, znevažujúce túto vakcínu, bolo zo strany šéfky ŠÚKL pustené do sveta, ktoré v podstate hovorí o tom, že Rusi si balia čokoľvek do tých ampuliek a vždy tam dajú iba nálepku Sputnik V, musíme potvrdiť tieto výsledky v maďarskom OMCL laboratóriu. Cieľom je navrátiť dôveru ľudí v túto vakcínu a tiež chrániť dobré meno Slovenska vo svete,“ doplnil.

Igor Matovič sa potom sťažoval na novinárov, ktorí naňho údajne roba hysterický lynč, naznačil, že manžela šéfky ŠÚKL-u, ktorému aktuálne ako minister financií šéfuje, vyhodí, a sťažoval sa aj na poslanca Tomáš Valáška, ktorý prestúpi do strany Progresívne Slovensko. Na emotívnej tlačovej besede sa posťažoval aj na prezidentku Zuzanu Čaputovú.

