Neopísateľná tragédia v jednej rodine: V obecnom rybníku naraz zomrel dedo, otec aj vnuk

Pondelok neskoro večer sa v Česku odohrala hrozná tragédia, pri ktorej vyhasli tri životy. Najsmutnejšie na tom je, že išlo o starého otca, jeho syna a vnuka.

Zdroj: TASR/AP

Obec Lhota neďaleko mesta Příbram sa ponorila do žiaľu. Podľa portálu idnes.cz mohla byť príčinou tragédie, pri ktorej zomreli traja ľudia, vrátane neplnoletého dieťaťa, nešťastná náhoda.

Čo sa vlastne stalo?

S veľkou pravdepodobnosťou išiel starý otec skontrolovať do rybníka neďaleko jeho domu nefunkčné ponorné čerpadlo. Lenže, to sa prebíjalo v tom momente, kedy muž vstúpil do vody. Na pomoc mu išiel jeho syn a dokonca aj vnuk. Všetkých troch to stálo život.

Polícia smutný a tragický prípad vyšetruje zatiaľ ako trestný čin usmrtenia z nedbanlivosti. „Polícia pracuje s viacerými verziami. Túto verziu nemôžem potvrdiť, ale ani vyvrátiť. Príčinu potvrdí až nariadená súdna pitva,“ povedala příbramská policajná hovorkyňa Monika Schindlová.

Bolo to pred polnocou

Ako ďalej informuje český portál, tragédia sa mala odohrať pred 23.00 h. „Na linku 158 sme o 22:40 prijali oznámenie o úmrtí troch osôb, ktoré boli nájdené na hladine rybníka v obci Lhota u Příbrami,“ uviedla pre idnes.cz hovorkyňa stredočeskej polície Lucie Nováková.

Ilustračná foto

