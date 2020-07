20. júl 2020 Milan Hanzel Magazín Politička Beňová poslala neprajníkom jej tehotenstva drsné slová: Čo im ODKÁZALA?

Pred týždňom sa Slovensko dozvedelo o tehotenstve 51-ročnej Moniky Beňovej. Europoslankyňa v nedeľu zavesila na Facebooku jasný odkaz tým, ktorí ju kritizujú.

Beňová je mamou syna Martina, ktorý má tridsať rokov a na svet prišiel počas jej prvého manželstva. Vydala sa aj druhý raz, ale s mediálnym expertom Fedorom Flašíkom deti nemala. Písali sme o tom TU.

Prekvapila po päťdesiatke

Práve to, že známa politička bude mať v auguste už 52 rokov, nenechalo chladných množstvo ľudí. Viacerí jej to dali pocítiť tvrdými komentármi na sociálnych sieťach. Už Beňovej prvá reakcia na to, že je už v šiestom mesiaci, bola jasná, ale ešte jemná. „Pekný pondelok, milí priatelia. Chcela som, aby to ostalo v našej intímnej rodinnej zóne trochu dlhšie, ale tak by sme sa chceli podeliť s tými z vás, ktorí nám to prajete, o našu nesmiernu radosť a šťastie z očakávaného rozšírenia našej rodinky. Čakáme dieťatko, dcérku, som v 6. mesiaci a cítim sa naozaj fantasticky,“ uviedla na svojom Facebooku.

Ďalší, už tvrdší odkaz

Netrvalo dlho a Monika pridala na sociálnu sieť aj iný status, teraz už oveľa drsnejší. „Keď som zistila, že čakáme dieťatko, jedna z myšlienok bola ako rozdelím lásku k mojim deťom rovnako. Dnes už ale viem úplne presne, že ju rozdeľovať vôbec nemusím. S novým šťastím prišlo aj nové množstvo lásky. Milujem ich rovnako oboch. Najviac na svete,“ napísala Beňová na Facebooku a hneď dodala: „Nikto nebude moje deti vyrušovať a otravovať komentármi. Vychovajte si vlastné a mudrujte si o nich. Moje deti sú milované a úžasné. A na obe som hrdá, ako to my levice vieme. Lebo moje deti sú moje všetko vo vesmíre.“

