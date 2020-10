Hororový moment na hokeji: Mladík narazil do bránky a už nikdy nebude chodiť! FOTO

View this post on Instagram

Som mange av dere vet har jeg fått en alvorlig skade. Under en hockeykamp fikk jeg brudd i nakken og en skade på ryggmargen. Jeg blir nå flyttet til et rehabiliteringssenter på mandag, og er klar for å jobbe mere enn noen gang. Jeg setter utrolig stor pris på alle støttende meldinger og dere er gull å ha i denne situasjonen. #7