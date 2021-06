Zdroj: TASR/Pavol Zachar Neuteká z boja! Mičovský sťahuje svoju demisiu, chce vo funkcii pokračovať Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽANO) sa rozhodol stiahnuť svoju demisiu. Dnes o 16:13 Politika

Odôvodnil to množstvom podporných vyhlásení na jeho adresu, ktoré ho presvedčili, aby „neutekal z boja“ a vo funkcii pokračoval.

Ako ďalej informoval na tlačovej konferencii, list o stiahnutí demisie poslal do Prezidentského paláca v pondelok ráno. O svojom rozhodnutí informoval aj premiéra Eduarda Hegera (OĽANO). Priznal, že ide o komplikovanú situáciu a ďalší postup je na premiérovi a prezidentke Zuzane Čaputovej.

Vymenovanie nového ministra

Premiér Eduard Heger (OĽANO) sa ale v pondelok dohodol s prezidentkou Zuzanou Čaputovou na vymenovaní Samuela Vlčana do funkcie ministra pôdohospodárstva, informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.

Premiér priblížil, že po podaní demisie ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského (OĽANO) začali hľadať jeho nástupcu. Podľa vlastných slov meno nového ministra odovzdal prezidentke v piatok (4. 6.). „Dnes som sa stretol s pani prezidentkou, aby sme dohodli vymenovanie tohto nástupcu,“ uviedol Heger.

Predseda vlády priznal, že s Mičovským komunikoval aj v pondelok dopoludnia. Obsah rozhovoru komentovať nechcel. Za dôležité považuje to, že bude vymenovaný nový minister. Mičovského vyhlásenie o späťvzatí demisie považuje premiér za symbolické gesto. Predpokladá, že to chcel urobiť ako poďakovanie a vyjadrenie, že oblasti svojho pôsobenia chce ostať verný. Heger podčiarkol, že na to bude mať Mičovský priestor v Národnej rade (NR) SR.

Demisia Mičovského

Mičovský pôvodne doručil svoju demisiu do Prezidentského paláca minulý týždeň v pondelok (31. 5.). Hlava štátu avizovala, že ju príjme, až keď bude zrejmé, kto ho má nahradiť.

Oznámenie demisie pred dvoma týždňami súviselo s dianím v Slovenskom pozemkovom fonde (SPF), najmä s policajným zadržaním, obvinením a väzbou generálnej riaditeľky SPF Gabriely B., ktorú do funkcie nominoval práve Mičovský.

Ten je presvedčený, že v danej chvíli konal správne a vyvodil politickú zodpovednosť, medzitým však musel zvážiť ďalšie faktory.

