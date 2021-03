Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Nezabudnite si prestaviť hodinky! Prechádzame na letný čas V nedeľu si pospíme o hodinu kratšie! Budeme totiž opäť posúvať ručičku na hodinkách. 26. marec 2021 Zo Slovenska

26. marec 2021 Zo Slovenska Nezabudnite si prestaviť hodinky! Prechádzame na letný čas V nedeľu si pospíme o hodinu kratšie! Budeme totiž opäť posúvať ručičku na hodinkách.

V noci zo soboty (27. 3.) na nedeľu (28. 3.) sa mení stredoeurópsky čas na letný čas. Hodiny sa o druhej hodine ráno posunú na tretiu hodinu. Znamená to, že ľudia si pospia o hodinu kratšie.

Zmena času

Vláda SR nariadením z 8. februára 2017 schválila zavedenie letného času na Slovensku na roky 2017 – 2021.

Zmena času pôsobí na ľudí individuálne. Odporcovia posunu hodinových ručičiek tvrdia, že striedanie letného a stredoeurópskeho času vyvoláva u niektorých ľudí psychické poruchy, depresie a únavu. Poslanci Európskeho parlamentu podporili ukončenie striedania SELČ a SEČ od roku 2021. Občania členských štátov Európskej únie (EÚ), ktoré sa rozhodnú pre SELČ, by si mali poslednýkrát posunúť ručičky hodiniek v poslednú marcovú nedeľu v roku 2021. V krajinách EÚ, v ktorých sa rozhodnú ponechať štandardný SEČ, by si mali naposledy prestavovať hodinky v poslednú októbrovú nedeľu 2021. Ku konečnému rozhodnutiu, aký čas by sa požíval, zatiaľ nedošlo.

Na zimný čas budeme opäť prechádzať 31. októbra 2021, kedy sa noc o hodinu predĺži, a tak si pospíme o hodinu dlhšie.

Nočné vlaky

Táto zmena ovplyvní na území Slovenska dva diaľkové nočné vlaky, ktoré prídu do cieľovej stanice o hodinu „neskôr“, hoci v skutočnosti pôjdu podľa platného cestovného poriadku. Upozornil na to hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.

Zmena času sa dotkne rýchlika, ktorý vyráža z Humenného o 21.54 hod. a do Bratislavy má plánovaný príchod o 5.49 hod. Ovplyvní aj rýchlik s odchodom z Bratislavy o 22.53 hod., ktorý má doraziť do Humenného o 6.33 hod. Oba prídu zmeškané do 60 minút.

