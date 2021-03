Zdroj: TASR/Michal Svítok TÚŽITE, aby sa uvoľňovali opatrenia? Analytici uviedli DÁTUM, kedy sa tak stane! V stredu (24. 3.) síce vláda sprísnila opatrenia a vydala ďalšie zákazy, ale takáto situácia nemusí trvať dlho. Dátoví analytici prišli s potešujúcou správou. 25. marec 2021 Milan Hanzel Správy Zo Slovenska

25. marec 2021 Milan Hanzel Správy Zo Slovenska TÚŽITE, aby sa uvoľňovali opatrenia? Analytici uviedli DÁTUM, kedy sa tak stane! V stredu (24. 3.) síce vláda sprísnila opatrenia a vydala ďalšie zákazy, ale takáto situácia nemusí trvať dlho. Dátoví analytici prišli s potešujúcou správou.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Slovensko je celé v čiernej farbe, no COVID automat zameraný na jednotlivé okresy vykazuje už druhý týždeň po sebe zlepšujúci stav. Od pondelka (29. 3.) bude na úrovni regiónov už len 14 okresov v IV. stupni varovania (čiernom), v III. stupni – bordovom bude 58 okresov a v II. stupni – červenom bude sedem okresov.

Prísne sviatky

Blíži sa Veľká noc, čo predstavuje pre šírenie koronavírusu veľké nebezpečenstvo, preto sa vláda rozhodla od štvrtka (25. 3.) obmedziť niektoré aktivity. Nie je to len kvôli sviatkom, ale aj pre zahraničné dovolenky, na ktoré Slováci stále chodia. „Myšlienka tohto celého obmedzenia je v tom, aby ľudia do zahraničia necestovali preto, aby nepriniesli nielen sebe, ale celému národu nejaký neželaný darček v podobe mutácie, ktorá by tu mohla spôsobiť veľké problémy, takže sme toto okno uzavreli,“ vysvetlil minister financií a dočasný šéf rezortu zdravotníctva Eduard Heger (OĽANO).

Aj napriek tomu prišli analytici z s predpoveďou, že sa blížia lepšie časy!

Postupné uvoľňovanie

To sľubujú vo svojom príspevku na Facebooku spomínaní odborníci, ktorí si svojimi odhadmi, číslami a faktami získali veľkú pozornosť počas pandémie. Aktuálne sa nachádza v nemocniciach približne 3,5-tisíc pacientov, čo sa však podľa analytikov zmení. „Klesáme pomaly ku 3-tisíc. Do pondelka 29. marca to ale nedáme a tak sa uvoľňovanie 12. apríla konať nebude. Držme si palce na 19. apríla, možno pôjde 5 malých futbalistov s trénerom na veľké ihrisko na hodinku von. Dovtedy nie,“ uviedli experti.

Aj Dáta bez pátosu upozorňujú na dodržiavanie opatrení počas Veľkej noci. „Izolácia, odstup, respirátor, ale veľa v prírode a na slniečku. Zobrať D-vitamín a určite otužovať, hýbať sa, nezraniť sa, veľa s rodinou a seniorom zavolať. Vydržať. Mobilní sa testovať aj dvakrát do týždňa,“ píšu.

Podľa nich to teda vyzerá ta, že hneď po sviatkoch sa opatrenia nebudú ešte uvoľňovať, ale v ďalších dňoch to vidia reálne. Ako uviedli, v ideálnom prípade by sa tak mohlo začať od 19. apríla.

FOTO: ilustračné

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

📈Martin, Žilina, Prešov, Poprad, Ružomberok, Stará Ľubovňa, Zvolen, Banská Bystrica ako problémové lokality a rastúci... Posted by Dáta bez pátosu on Wednesday, March 24, 2021

Zdroj: Dnes24.sk