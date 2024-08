21. august 2024 Zo Slovenska Nežná revolúcia vo vzdelávaní: ZÁKAZ mobilov?! Vláda schválila balík školských zákonov Vláda schválila balík školských zákonov, ktorý minister školstva Tomáš Drucker nazval „nežnou revolúciou vo vzdelávaní.“ Navrhuje aj zákaz používania mobilných telefónov v školách.

Schválenie balíka školských zákonov vládou je prvý významný legislatívny krok v napĺňaní zmien. Uviedol to rezortný šéf Tomáš Drucker (Hlas-SD) na stredajšej tlačovej konferencii. Nazval ich „nežnou revolúciou vo vzdelávaní“. Avizoval, že v budúcom roku budú ďalšie rozsiahle zmeny.

Zlepšovanie vzdelávania

„Vláda dnes schválila sadu školských zákonov, ktorú sme nazvali ‚nežnou revolúciou vo vzdelávaní‘. Obsahuje desiatky aj veľmi praktických zmien, ale aj nových inovatívnych zmien,“ uviedol minister. Zmeny sú podľa neho zamerané na zvýšenie kvality, dostupnosti a efektívnosti slovenského školstva.

Ako objasnil, cieľom návrhov je podporiť projekty na zlepšovanie vzdelávania v materských, základných a stredných školách. „Úlohy z programového vyhlásenia vlády sme rozdelili do 40 projektov, ktoré majú vlastný tím, konkrétne ciele a jasne určenú líniu zodpovednosti voči politickému vedeniu rezortu,“ doplnil.

Jedným z hlavných bodov balíka je zavedenie normatívneho financovania pre materské školy od roku 2025. „Tento prechod na nový spôsob financovania bol výsledkom konštruktívnych rokovaní so samosprávou, ktoré vyústili do podpísania memoranda so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Úniou miest,“ informovalo ministerstvo na svojom webe.

Optimalizácia siete stredných škôl

Ďalšou kľúčovou oblasťou je optimalizácia siete stredných škôl. „Súčasná sieť totiž trpí prílišnou zotrvačnosťou, pričom jej štruktúra zodpovedá inému demografickému vývoju a iným požiadavkám trhu práce. Mnohé zo stredných škôl majú v súčasnosti stanovené rozpočty iba na prežitie a aj preto nemajú prostriedky na modernizáciu priestorov či vzdelávacích postupov. Zmeny sa zameriavajú na efektívnejšie určovanie počtu žiakov, zjednodušenie prijímacieho konania a administratívnych procesov pri spájaní škôl,“ dodal rezort.

A čo zákaz mobilov?

Ministerstvo sa zameralo aj na duševné zdravie detí a inklúziu. „V oblasti duševného zdravia a inklúzie ministerstvo navrhuje zmeny, ktoré zahŕňajú zákaz používania mobilných telefónov v školách s cieľom zlepšiť duševnú pohodu detí. Vláda tiež navrhuje záväzné desegregačné štandardy na podporu inkluzívneho vzdelávania rómskych detí a zákaz dvojzmennej prevádzky na základných školách. Návrh vytvára aj priestor na zavedenie systému včasného varovania pred predčasným ukončením školskej dochádzky. Tento nástroj umožní školám a ministerstvu identifikovať žiakov v riziku a ponúknuť im konkrétnu pomoc,“ uviedlo ministerstvo školstva.

Kompenzačný príspevok

Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch prináša v porovnaní s regionálnymi príspevkami vyplácanými v roku 2024 niekoľko zásadných zmien. „Rozširuje okruh prijímateľov príspevku, aby zahŕňal aj napríklad pedagogických a odborných zamestnancov materských škôl, špeciálnych materských škôl, alebo poradenských zariadení. Oproti roku 2024 sa navyše ráta aj s kompenzovaním pedagogických a odborných zamestnancov pracujúcich v náročnejších podmienkach, teda na školách s vyšším podielom detí zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo v hmotnej núdzi,“ vysvetlil rezort.

Súčasťou balíka je aj nový zákon o vzdelávaní dospelých. Za cieľ si dáva uľahčenie prístupu k vzdelaniu v každom veku. Rovnako má dať druhú šancu tým, ktorí majú nedostatočnú kvalifikáciu a zároveň vytvoriť zrozumiteľný systém pravidiel aj pre zamestnávateľov.

„Som presvedčený, že sériou postupných praktických krokov, medzi ktoré patrí aj balík, ktorý dnes schválila vláda, sa konečne vyhneme tomu, aby sme o zmenách v školstve iba diskutovali, ale nikdy nemali čas na ich dokončenie. Je najvyšší čas posunúť kvalitu vzdelávania na Slovensku na vyššiu úroveň,“ dodal minister Drucker.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR/Dnes24.sk