Nicholsonová PÍŠE Oroschovi: Matúš a Juraj sú v nebi! Otázka je, kde skončíte VY?!

Cirkevný hodnostár sa vyjadril v obežníku aj ku tragédii na Zámockej ulici. Lenže, jeho niekedy až kontroverzné názory vrhajú zlý tieň na obete vraždy Matúša a Juraja. Dokonca sa pýta, či sú dvaja mladíci, ktorých zavraždil 19-ročný tínedžer z nenávisti, v tom nevinne!

To už neuniesla spomínaná politička, ktorá sa ku arcibiskupovi vyjadrila na Facebooku.

„Mám tri deti, ktoré nie sú dokonalé, ale ja ich neskonale milujem. Viete, môj najstarší syn nedokončil vysokú školu, fajčí, aj to pivo si dá a má dredy. A z mojej 14-ročnej Lilly je feministka, predstavte si. Kubo má 6 rokova nechce písať domáce úlohy,“ pokračovala Nicholsonová.

„Proste, ako vravím, nie sú dokonalí, ale ja ich veľmi, veľmi milujem a každý deň im to opakujem. Jediné, čo od vás chcem, je, aby ste boli v živote šťastní,“ dodala.

„Manžela mám skvelého. Pomáha mi a ľúbi ma napriek všetkým mojím chybám. Aj ten môj prvý muž bol veľmi fajn, tiež ma mal rád, ale niečo tomu nášmu vzťahu chýbalo, a tak sme si v istom momente povedali, že sa naše cesty rozídu, aby sme vedeli byť v živote naozaj šťastní. Moja mama má 66 rokov, chytila už aspoň dvanásty dych, je veľmi aktívna a aspoň raz za týždeň sedí na nechtoch alebo u kaderníka. A tiež občas fajčí,“ uviedla europoslankyňa ďalšie detaily zo súkromia.

Chcela nimi poukázať na to, že aj tí ľudia, ktorí „zhrešia“ môžu žiť plnohodnotný život.

„A ešte som vám zabudla povedať, že som si minimálne trikrát v živote zapálila trávu (jointa, ak chcete), raz dokonca s mojou mamou v Amsterdame a raz, pred 19-timi rokmi som sa bozkávala s dvoma dievčatami na chalupe,“ šokuje politička.

„Tak, pán Orosch. A teraz mi povedzte, či som vinná alebo nevinná. Ak by ma zajtra zastrelil nejaký môj hejter po vašej kázni, zaslúžila by som si tú smrť? Moje deti si ju zaslúžia tiež? Sme všetci vinní, lebo sa nezmestíme do vašej škatuľky normálnosti a nevinnosti?“ štipľavo doplnila.