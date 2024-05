24. máj 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Nové dane PREVETRAJÚ naše peňaženky: Koľko si PRIPLATÍME za nápoje a cigarety? Na Slovensku zdražejú sladené nápoje. Poriadne si priplatia aj fajčiari.

Slováci si priplatia za tabakové výrobky a sladené nápoje. Vláda totiž schválila nové spotrebné dane. „Vyššia daň by sa mala vzťahovať na nápoje s pridaným cukrom alebo sladidlami. Dane by sa mali zvýšiť o 15 centov za liter za klasické balené nápoje a šumienky. Tridsať centov za liter za energetické nápoje. Sirupy o 1,05 eur,“ píše server spravy.rtvs.sk.

Očakávajú rast cien

Podľa výrobcov ale nová daň nie je fér. „Na trhu máme aj alkoholické nápoje, ktoré majú novú spotrebnú daň, prípadne alkoholické nápoje, ktorým vyjde menšia spotrebná daň ako je tá na sladené nápoje. Očakávame extrémny nárast pri sladených nápojoch až od 30 až do 130 percent,“ uviedla výkonná riaditeľka Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd Lucia Morvai.

Drahšie cigarety

Zdražovanie sa nedotkne len sladeného nealka. Hlbšie do vrecka budú musieť siahnuť aj fajčiari. Podľa portálu bude krabička cigariet drahšia približne o 40 centov, no nová daň sa okrem cigariet dotkne aj nikotínových vrecúšok a náplní do elektronických cigariet.

Na riziká s tým spojené upozornil analytik Marián Búlik: „S rastúcimi cenami sa samozrejme zvyšuje aj motivácia kriminálnych skupín pašovať na Slovensko väčšie množstvá tabakových výrobkov a predávať ich na čierno. Bude teda potrebné zvýšiť kontrolu schengenských hraníc.“

Vyššie spotrebné dane budú platiť od budúceho roka. Koľko peňazí to prinesie do štátneho rozpočtu?

Tvnoviny.sk upozorňujú, že v budúcom roku to bude 95 miliónov eur a o rok neskôr už 236 miliónov eur.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk