9 Galéria Zdroj: Dnes24.sk Nové pravidlá ŠOKOVALI najmä nezaočkovaných Slovákov: Presúvajú termín dovolenky Od 9. júla platia nové pravidlá, ktoré nezaočkovaných ľudí po návrate zo zahraničia posielajú do karantény. Pre mnohých je to šok, a tak hľadajú riešenia. 10. júl 2021 MI Magazín Cestovanie

10. júl 2021 MI Magazín Cestovanie Nové pravidlá ŠOKOVALI najmä nezaočkovaných Slovákov: Presúvajú termín dovolenky Od 9. júla platia nové pravidlá, ktoré nezaočkovaných ľudí po návrate zo zahraničia posielajú do karantény. Pre mnohých je to šok, a tak hľadajú riešenia.

Povinnosť nastúpiť do povinnej karantény po návrate zo zahraničia nepríjemne skrížila plány mnohým nezaočkovaným dovolenkárom. Skrátiť sa dá až na piaty deň po negatívnom výsledku PCR testu.

Čo však v prípade, ak si človek už dávnejšie kúpil dovolenku pri mori a nemôže si obratom vybaviť ďalší týždeň voľna v práci? Ako to ľudia riešia, vysvetľuje pre Dnes24 Roman Berkeš, prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr.

Ako nové pravidlá po návrate zo zahraničia ovplyvnili dovolenkárov?

S novou povinnou karanténou po návrate zo zahraničia pre neočkovaných sa situácia skomplikuje. Cestovné kancelárie to začínajú riešiť a hľadajú sa nové možnosti.

Aké možnosti sa ponúkajú?

Ľudia majú záujem si buď prebookovať svoju dovolenku na iný termín, alebo zmeniť destináciu. Veľa klientov má aj záujem o zrušenie zájazdu.

Aký má zmysel zmeniť si termín dovolenky, keď nevieme, ako dlho budú opatrenia platiť?

Tu ide o klientov, ktorí majú nastúpiť na zájazd v najbližších dňoch a nová povinnosť nastúpiť po návrate do karantény ich zastihla nepripravených. Nevedia sa totiž tak rýchlo uvoľniť z práce na karanténne obdobie. Takže si potrebujú naplánovať dodatočnú dovolenku v práci možno v auguste a vyraziť až potom.

Cestovky im vychádzajú v ústrety?

Áno, samozrejme, pretože inak by klient musel teraz aktuálny zájazd celý zrušiť. Nemá skrátka toľko voľna naplánovaného. Ale všetko je individuálne.

Niektoré cestovky umožňujú klientom aj celý zájazd zrušiť a peniaze im vrátia.

Aké riešenie dnes klienti volia najčastejšie?

To zatiaľ nevieme, je príliš skoro na takéto hodnotenie. Vychádzame však z toho, že spomedzi všetkých zaočkovaných ľudí, väčšina chce aj cestovať. Preto aj väčšina klientov cestovných kancelárií sú zaočkovaní. Nasvedčuje tomu aj fakt, že podľa cestoviek zatiaľ nie je nejaký veľký záujem o rušenie alebo presúvanie zájazdov. Ale pravdou je, že dovolenky sa len rozbiehajú, takže uvidíme.

Článok pokračuje pod fotkou.

Máte pocit, že všetky tieto obmedzenia motivujú neočkovaných ľudí, aby sa dali očkovať?

Áno. Doteraz presne chýbali benefity pre zaočkovaných. Stretávali sme sa s tým, že ľudia, ktorí z rôznych dôvodov otáľali s očkovaním, nemali dôvod sa ponáhľať. Tieto zmeny rozdelili ľudí jasne na dve kategórie a očkovaní majú nepochybné výhody. To určite motivovalo určitú časť ľudí, aby sa tiež dali pichnúť.

Kam a ako dnes predovšetkým ľudia chodia na dovolenku?

Ak mám hovoriť za cestovky, tak letecká doprava určite prevažuje. Teraz je v rámci EÚ najväčší záujem o grécke ostrovy, ktoré ponúkajú určitý osobitný pocit istoty. Fungujú do určitej miery ako samostatné karanténne oblasti. Samozrejme, chodí sa vo veľkom aj do Chorvátska, ale tam veľa ľudí jazdi individuálne. Záujem je paradoxne aj o Turecko. Tam očakávame mierny nárast záujmu. Čaká sa, čo bude s krajinami ako Egypt, či Tunisko. Zatiaľ mám informácie, že cestovky neorganizujú chartrové lety do týchto krajín.

Aká je bezpečnosť Turecka?

Celkom dobrá. Oni ako prví zareagovali na situáciu a začali veľmi skoro s komplexnou vakcináciou personálu v hoteloch. Takže ak tam klient príde a neopúšťa rezort, tak má veľkú istotu, že je v bezpečí, ak sú aj ostatní klienti očkovaní.

49 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk