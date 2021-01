17. január 2021 Správy Politika Nový prieskum: Hlas valcuje všetkých, Za ľudí je mimo parlamentu

Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v januári, vyhrala by ich strana Hlas-SD.

Najnovší prieskum preferencií robila agentúra MEDIAN SK exkluzívne pre RTVS. Zistila, že strana Hlas-SD by voľby vyhrala so ziskom 21,7 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončilo hnutie OĽANO s podporou 14,9 percenta. Treťou najúspešnejšou by bola strana SaS so ziskom 11,8 percenta hlasov. Do parlamentu by sa celkovo dostalo sedem strán. Prieskum sa robil v dňoch 7. až 13. januára 2021 na vzorke 1 001 respondentov nad 18 rokov.

Za ľudí mimo

Na štvrtom mieste sa umiestnila by ĽSNS so ziskom 9,2 percenta hlasov, nasleduje strana Smer-SD, ktorú by volilo 8,2 percenta opýtaných. Na šiestom mieste by sa so ziskom 6,5 percenta umiestnilo Progresívne Slovensko, za ním nasleduje hnutie Sme rodina, ktoré má podporu 5,6 percenta respondentov.

Do parlamentu by sa nedostala vládna strana Za ľudí (4,4 percenta), ani KDH (3,7 percenta), SMK-MKP (3,1 percenta), Dobrá voľba (2,6 percenta) a ani Vlasť (2,4 percenta). SNS, Socialisti.sk a Spolu by nevolili ani dve percentá opýtaných.

Ochotu zúčastniť sa hypotetických januárových volieb vyjadrilo 67 percent opýtaných. Svoju účasť výrazne častejšie deklarovali v prieskume muži, ale aj najmladší vo veku 18–29 rokov a ľudia s vysokoškolským vzdelaním. Častejšie by sa ich nezúčastnili ženy, ľudia v dôchodkovom veku nad 70 rokov či ľudia s nižším dosiahnutým vzdelaním.

Zdroj: Dnes24.sk