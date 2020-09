PARÁDA tenistky Schmiedlovej: V legínovej bitke vyradila legendárnu Venus! FOTO

Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová postúpila do 2. kola Roland Garros, keď domov poslala legendu! Obidve hrali netradične v legínach.

Zdroj: TASR/AP

V úvodnom kole vyradila na parížskej antuke bývalú svetovú jednotku Američanku Venus Williamsovú 6:4, 6:4. Jej ďalšou súperkou bude nasadená desiatka Bieloruska Victoria Azarenková – finalistka tohtoročného US Open.

Schmiedlová, ktorá sa dostala do hlavnej súťaže vďaka chránenému renkingu, sa v úvode zápasu s Venus Williamsovou trápila na podaní. Američanka mala dvakrát brejk k dobru, ani raz ho však nedokázala potvrdiť. Od stavu 2:4 získala Schmiedlová štyri gemy za sebou a prvý set sa stal jej korisťou. Slovenka sa chytila na returne, vďaka dobrému pohybu mala navrch v dlhších výmenách.

Schmiedlová dosiahla v nedeľu prvé víťazstvo na grandslamovej pôde od US Open 2015. Odvtedy v hlavnej súťaži na turnajoch s prívlastkom Major 13-krát za sebou vypadla v 1. kole. „Znamená to pre mňa veľa. Už si ani nespomínam, kedy som naposledy vyhrala zápas v hlavnej súťaži na grandslame,“ uviedla Schmiedlová pre oficiálnu stránku turnaja.

„Hrať proti Venus je vždy veľmi ťažké. Nie je to po prvý raz, čo som ju zdolala. Cítim rešpekt. Veľmi si ju vážim a obdivujem za všetko, čo v kariére dosiahla. Obzvlášť na grandslamovom turnaji, to sa mi už dlho nepodarilo. Paríž je môj najobľúbenejší turnaj, o to je moja radosť väčšia,“ povedala Schmiedlová pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.