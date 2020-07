3. júl 2020 Zo Slovenska Cestovanie O príspevok na rekreáciu bude môcť požiadať každý, šancu majú aj živnostníci

Rekreačné poukazy sa zároveň budú môcť preplácať aj spätne, ubezpečil A. Doležal.

Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) chce návrh na preplácanie rekreačných poukazov za zamestnávateľa predložiť na vládu čo najskôr. Ubezpečil však, že budú zúčtovateľné aj spätne.

Rezort dopravy ešte koncom júna navrhol, aby náklady začal znášať štát. Ako bonus chce k tomu aj uvoľniť podmienky. „Platilo by jediné pravidlo. Kto nie je v skúšobnej lehote, má nárok na refundáciu,“ povedal riaditeľ sekcie cestovného ruchu ministerstva dopravy Radúz Dula. Štát to môže stáť vyše sto miliónov eur.

Príspevok na rekreáciu

„Bez ohľadu na to, kedy to technicky predložíme do vlády, lebo ja verím, že to predložíme, budú tieto poukazy platiť retroaktívne, to znamená, budú zúčtovateľné pobyty našich občanov na Slovensku aj spätne,“ skonštatoval minister.

Skupina tých, ktorí môžu požiadať o príspevok na rekreáciu, by sa zároveň mala rozšíriť na všetkých, ktorí nie sú v skúšobnej lehote, a malo by sa to týkať aj živnostníkov.

Analýzy tohto opatrenia sa podľa jeho slov ešte počítajú spolu s Inštitútom finančnej politiky (IFP). Ten má podľa Doležala trochu inú metodiku ako rezort dopravy. Tento návrh by však chcel predložiť vláde čím skôr. „Koaličná rada mala momentálne iné priority,“ dodal.

Obnova cestovného ruchu

V súvislosti s obnovením činností Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR) uviedol, že by malo ísť o kompletnú zmenu agentúry. „Chceme, aby sa zmenilo kritérium tejto agentúry z marketingového na ekonomické,“ priblížil s tým, že na prípravu a vznik novej agentúry by mal stačiť druhý polrok 2020. K obnove fungovania takejto agentúry sa vláda zaviazala aj v programovom vyhlásení vlády.

Doležal zároveň avizoval podporu pre kongresový cestovný ruch. V tomto smere zdôraznil, že bude podporovať akékoľvek iniciatívy, či už súkromné, verejné alebo kombinované, ktoré budú viesť k tomu, že sa Slovensko objaví na mape kongresového turizmu. „Odhady a porovnania z ostatných krajín sú, že rádovo to na podielových daniach, respektíve na ostatných daniach ako takých, vie priniesť až 10 miliónov eur ročne, a to nehovorím o vplyve na mestskú časť alebo mesto ako také,“ dodal.

