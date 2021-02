Zdroj: TASR/František Iván Obchodníci majú dosť: Je čas zrušiť nezmyselné seniorské hodiny a otvoriť predajne! Zväz obchodu (ZO) SR vyzýva, aby sa otvorili všetky predajne, a to potravinárske, ako aj nepotravinárske, za prísnych hygienických podmienok. 22. február 2021 Zo Slovenska

Uviedol to na tlačovej konferencii prezident ZO SR Martin Katriak za účasti 1. viceprezidenta ZO SR Pavla Konštiaka. Otváracie hodiny obchodov pre seniorov by sa podľa nich mali zrušiť, pretože sa slabo využívajú.

Zväz obchodu považuje za nelogické, že si ľudia nemôžu kúpiť potrebné žiarovky či baterky vo svojom najbližšom obchode, ale na čerpacej stanici už áno.

Obrátili sa na GP

„Zväz obchodu volá po tom, aby boli otvorené všetky predajne, či potravinárske alebo nepotravinárske, ale za okolností, ktoré sú stanovené pre otvorené predajne – prísne hygienické pravidlá, teda prísnych 15 štvorcových metrov na jedného zákazníka. Toto je záležitosť, ktorá sa dá vykonať,“ zdôraznil Katriak.

Oznámil zároveň, že ZO SR asi pred dvoma mesiacmi podal podnet na Generálnu prokuratúru SR, týkajúcej sa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorou sa umožňuje chodiť na nákup do obchodov ľuďom, ktorí sú pozitívni na nový koronavírus.

„Generálna prokuratúra podala proti tejto vyhláške protest, teda dala nám (v tejto veci) za pravdu,“ priblížil Katriak.

Podľa Konštiaka by sa mali aj pracovníci (malo)obchodu dostať do tzv. kritickej infraštruktúry podobne, ako do nej pred pár týždňami boli parlamentom zaradení poľnohospodári.

Prázdne predajne

„Nezaslúžia si naše predavačky byť zaradené do kritickej infraštruktúry, keď od marca 2020 sú denno-denne vystavené v predajniach riziku nakazenia ochorením COVID-19,“ podčiarkol Konštiak.

Predstavitelia ZO SR zdôraznili, že obchodníci majú od 9.00 do 11.00 h prázdne predajne, ktoré sú vyhradené len pre seniorov.

„Tento z nášho pohľadu nezmyselný úzus by už mal byť zrušený, pretože dôchodcovia môžu chodiť do predajní 24 hodín a ostatní zákazníci vo vyhradených hodinách pod hrozbou sankcie nemôžu nakupovať,“ podčiarkol Konštiak.

Prvý viceprezident ZO SR upozornil, že do predajní môžu chodiť aj ľudia pozitívni na nový koronavírus. „My (obchodníci) sme v prvej línii spolu s lekármi, pretože sa každodenne stretávame s množstvom ľudí,“ poznamenal.

Obchodníci by podľa neho chceli byť čím skôr, po zdravotníkoch, zaočkovaní. „Pretože sme, ktorí máme otvorené obchody, v prvej línii. Mali by sme mať prednostné právo byť zaočkovaní,“ dodal Konštiak.

