22. február 2021 Zo Slovenska ZLÁ správa: Chlieb a pečivo budú DRAHŠIE! Štát sa na pekárov "vykašľal", nemajú na výber Ceny pečiva v najbližšom období vzrastú.

Náklady na výrobu chleba, rožkov a ďalších pekárenských, cukrárskych a cestovinárskych výrobkov výrazne ovplyvňujú svetové ceny pšenice.

Tá v posledných mesiacoch láme rekordy. Slovenskí pekári po tom, čo ich vláda vylúčila z akýchkoľvek pandemických pomocí, už nie sú schopní znášať rastúce náklady. Informoval o tom Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).

Štát len sľuboval

„Úplne absentujúca pomoc štátu, obrovské náklady súvisiace s protipandemickými opatreniami a rekordné ceny potravinárskej pšenice drvivo doliehajú na slovenských pekárov. Ide doslova o prežitie slovenského pekárstva v krajine. Neostáva nám už nič iné, ako zvýšiť ceny našich výrobkov. Ak okamžite nezasiahne štát, ktorý nám už pred pol rokom sľúbil pomoc, pekári budú musieť postupne otvárať dodávateľské zmluvy s obchodnými reťazcami a žiadať o zvýšenie odbytových cien,“ uviedol výkonný riaditeľ SZPCC Milan Lapšanský.

Ceny potravinárskej pšenice na európskych, ale aj amerických komoditných burzách začiatkom tohto roku podľa neho skokovo stúpli až na úroveň 235 USD za tonu.

K výraznému rastu zásadne prispelo Rusko, ktoré od polovice februára významne zvýšilo exportné clá na pšenicu. Ďalšie zvýšenie ciel ohlásilo na marec a zachovať ich chce najmenej do roku 2022.

Bude drahšie

Zároveň podľa jeho slov neutícha záujem o pšenicu z Číny. Rast dopytu zvyšuje ceny u pestovateľov a obchodníkov v celej Európe. V marci 2021 sa očakáva ďalší cenový rast obilia až o 25% a prognózy predpovedajú dramaticky vysokú cenu obilia minimálne do novej úrody.

Medzinárodná obilninová rada pritom mierne znížila výhľad produkcie pšenice v tomto roku. To by mohlo spôsobiť výpadok objemu obilia na trhu v druhom polroku, čo by znamenalo udržanie vysokých cien aj po zbere novej úrody.

Aj ďalšie výrobky

„Cena pšenice a z nej vyrobenej múky výrazným spôsobom ovplyvňuje produkčné kalkulácie pekárov, cukrárov i cestovinárov. Ak cena pšenice do konca mesiaca neklesne pod 200 USD za tonu, budú musieť ceny výrobkov z nej zdražieť. Pekári totiž aktuálne fungujú doslova na hrane a bez akejkoľvek pomoci štátu,“ vysvetlil Lapšanský.

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov združuje výrobcov z celého Slovenska. Má takmer 500 členov od SZČO až po veľké pekárne.

Členovia zväzu každodenne zabezpečujú väčšinu spotreby pečiva i cukroviniek Slovákov i Sloveniek a zamestnávajú viac ako 12-tisíc pracovníkov.

Zdroj: TASR