Obchodný reťazec ponúkal tovar s tematikou LGBT: Zákazníci HÁDZALI tovar na zem, VIDEO

Obchodný reťazec Target v USA musel stiahnuť časť svojich produktov s LGBT tematikou potom, čo narazil na odpor u skupiny nespokojných zákazníkov. Hnev, rozhorčenie či pobúrenie zachytávajú videá, ktoré sa začali šíriť na internete.

Článok pokračuje pod videom.

Totally normal and regular people are now recording themselves screaming at mannequins at Target because they have rainbow colors.



Sir, this is a Target.pic.twitter.com/SV3d2u3XWV