15. august 2020 Magazín Obezita môže byť u ľudí nakazených Covid-19 fatálna. Na vakcínu sa nespoliehajte!

Kým celý svet čaká na účinnú vakcínu proti Covid-19, najnovšia štúdia hovorí, že na obéznych ľudí pravdepodobne účinkovať nebude.

Pandémia nového koronavírusu nie je jedinou pandémiou, ktorá aktuálne ľudstvo trápi. Nemenej závažnou je celosvetová pandémia obezity.

Obezita a koronavírus

To, že obézni ľudia patri k rizikovej skupine ľudí, potvrdili experti už koncom júna. Obezita totiž oslabuje imunitný systém, ktorý nás chráni pred chorobami a vírusmi ako chrípka či koronavírus. Obezita so sebou prináša aj celý rad zdravotných rizík, ktoré môžu končiť invaliditou či smrťou.

Štúdia čínskych expertov uvádza, že obézni ľudia mali oveľa väčší problém vyliečiť sa z Covid-19 ako ľudia, ktorí chorobou netrpeli. Dokonca už v marci Číňania spozorovali, že na koronavírus zomierali skôr obézni ľudia.

CNN uvádza, že vakcíny vyrobené na ochranu verejnosti pred chrípkou, hepatitídou typu B, tetanom a besnotou môžu byť u obéznych ľudí menej účinné ako v bežnej populácii, čo ich robí náchylnejšími na infekcie a choroby. V tejto súvislosti vedci neveria, že to v prípade vakcíny proti Covid-19 bude pre obéznych ľudí iné. To by musela byť vyrobená vakcína šitá na mieru pre obéznych ľudí, čo možné nie je.

Slovákov sa najnovšie zistenia týkajú viac, ako by sme si mohli myslieť. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) totiž trpí obezitou až 25 percent Sloveniek a 25 percent Slovákov. SZO považuje nadhmotnosť/o­bezitu/diabezi­tu za rizikový faktor rozvoja vážneho až kritického priebehu Covid-19.

Najúčinnejšou vakcínou pre obéznych ľudí teda zostáva zdravé stravovanie a pohyb.

Zdroj: Dnes24.sk