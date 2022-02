Zdroj: Facebook.com/Força Aérea Portuguesa Obrovský KOLOS v plameňoch: Loď prevážajúcu luxusné autá zachvátil požiar, VIDEO Loď bola naložená tisíckami vozidiel, medzi nimi boli aj značky ako Porsche či Lamborghini. Posádku museli okamžite evakuovať. 18. február 2022 Správy Zo zahraničia

18. február 2022 Správy Zo zahraničia Obrovský KOLOS v plameňoch: Loď prevážajúcu luxusné autá zachvátil požiar, VIDEO Loď bola naložená tisíckami vozidiel, medzi nimi boli aj značky ako Porsche či Lamborghini. Posádku museli okamžite evakuovať.

Kontajnerová loď s približne 4000 vozidlami z produkcie nemeckej skupiny Volkswagen na palube, ktorá smerovala do Spojených štátov, začala v stredu (16. 2.) večer horieť v Atlantickom oceáne južne od Azorských ostrovov. Oznámil to v piatok hovorca Volkswagenu. Všetkých 22 členov posádky previezli v stredu do bezpečia, povedal hovorca pre agentúru DPA.

Podľa interného e-mailu americkej divízie Volkswagen USA, na ktorý sa odvoláva nemecký denník Handelsblatt, loď viezla 3965 vozidiel značiek VW, Porsche, Audi a Lamborghini.

Loď Felicity Ace smerovala z Nemecka do Davisville v americkom štáte Rhode Island, uvádza webová stránka Marine Traffic.

Situácia na lodi je už v súčasnosti stabilná a nehrozí nebezpečenstvo vzplanutia paliva alebo úniku paliva z lode do mora, dodal hovorca. V piatok by mali odborníci z holandskej záchrannej spoločnosti preskúmať možnosti, ako odtiahnuť loď do prístavu. Uviedla to portugalská tlačová agentúra Lusa.

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: TASR