Odkaz pre Matoviča: Nedeľné nákupy ľudia vnímajú prekvapivo inak

Nový prieskum verejnej mienky o zákaze nedeľného predaja priniesol úplne nové zistenia, ako sme doteraz počúvali. Celý trik je v tom, aké otázky sa ľuďom položia.

Zdroj: TASR

Premiér Igor Matovič sa vyjadruje, že keby to bolo na ňom, obchody by v nedeľu už viac neotvoril. Pomáha si pritom argumentom, že si to želá väčšina slovenskej verejnosti. Pravdou je, že v prvom májovom prieskume sa takto vyjadrili až tri štvrtiny respondentov. Lenže teraz je na scéne veľké prekvapenie.

Dovoľte im pracovať aj v nedeľu

Na otázku zákazu nedeľného predaja sa bližšie pozrel inštitút INESS, ktorý zadal prieskum agentúre ACRC. Tentokrát anketári kládli ľuďom otázky, ktoré lepšie vystihovali realitu a nebáli sa priamo použiť aj slovo zákaz. Výsledok?

„Viac ako 60 percent respondentov je pozitívne naklonených (áno, skôr áno) tomu, aby brigádnici, študenti, nízkopríjmoví a nekvalifikovaní zamestnanci mali možnosť pracovať v nedeľu v maloobchode,“ uvádza INESS.

Pri takto detailne formulovanej otázke, ktorá priamo vymenováva zraniteľné skupiny, pre ktoré je nedeľná práca v obchode dôležitá, sa proti nedeľnému predaju postavilo len 28 percent ľudí na Slovensku. Ako sa dá vysvetliť taký obrovský rozdiel s predchádzajúcim májovým prieskumom, na ktorý sa odvoláva Igor Matovič?

„Ak je otázka postavená spôsobom: "Mali by mať predavačky možnosť v nedeľu oddychovať?“ alebo „Potrebujete nedeľné nákupy?“, respondenti skôr odpovedia „áno“ a „nie“. Málokto sa chce prezentovať ako utláčateľ predavačiek, alebo ako nedeľný nákupný maniak," vysvetľuje INESS.

Zákazy odmietame

Prieskum pre INESS sa tiež nebál pomenovať veci pravými menami a do otázky pre respondentov priamo zahrnul slovo zákaz. Ukázalo sa, že ľudia na Slovensku si stále uvedomujú hodnotu slobody.

„S tvrdením, že zamestnancom v maloobchode by malo byť v nedeľu zakázané pracovať, súhlasilo 36 percent respondentov, no proti bolo viac ako 45 percent ľudí.“ Zároveň si takmer 60 percent ľudí myslí, že zamestnávateľ by mal predavačkám umožniť prácu v nedeľu, ak o to požiadajú.

„Prieskum ukázal, že keď veci pomenujeme pravými menami, teda zákaz pracovať nazveme zákazom, obyvatelia Slovenska nie sú naklonení takémuto obmedzeniu ich slobody,“ komentuje prieskum INESS.

Prieskum s lepšie naformulovanými otázkami robila na túto tému aj agentúra Focus. Výsledkom bolo, že väčšina ľudí súhlasí s otvorenými obchodmi v nedeľu, ak predavačky dostanú možnosť uplatniť si výhradu vo svedomí. To znamená, že ak niektorá chce byť doma s rodinou, zamestnávateľ jej to musí umožniť.