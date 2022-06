Zdroj: TASR/Jana Ďurašková Odpadovú vodu mali vypúšťať protizákonne: V prípade odkaliska padla REKORDNÁ pokuta Slovenská inšpekcia životného prostredia udelila prevádzkovateľovi odkaliska Poša historicky najvyššiu pokutu. 1. jún 2022 Krimi

1. jún 2022 Krimi Odpadovú vodu mali vypúšťať protizákonne: V prípade odkaliska padla REKORDNÁ pokuta Slovenská inšpekcia životného prostredia udelila prevádzkovateľovi odkaliska Poša historicky najvyššiu pokutu.

Zdroj: TASR/Jana Ďurašková

Finančnú sankciu vo výške 743 018 eur má spoločnosť TP2 so sídlom v areáli bývalého štátneho podniku Chemko Strážske zaplatiť za to, že do odkaliska vypúšťala odpadové vody bez príslušných povolení.

Voči záveru druhostupňového konania nie je možné sa odvolať, informoval v stredu médiá generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) Ján Jenčo.

Riadili sa výpočtom

„V kontrolovanom období, od 1. januára 2019 do ukončenia kontroly, prevádzkovateľ odkaliska vypúšťal odpadové vody v rozpore so zákonom, teda bez povolenia na vypúšťanie odpadových vôd, a v tomto prípade sme sa pri uložení sankcií riadili výpočtom, ktorý vyplýva priamo zo zákona o vodách,“ uviedol s tým, že za každý kubický meter nelegálne vypustených odpadových vôd účtovali jedno euro.

Pri výpočte pokuty vychádzali z údajov o prevádzke odkaliska v období od augusta 2019 do júna 2020. So závermi kontroly odkaliska Poša v súvislosti s vypúšťaním odpadových vôd do povrchového toku Ondava, s ktorou SIŽP začala v júni 2020, sa mal stotožniť aj Krajský súd v Košiciach v januári tohto roka.

Jenčo pripomenul, že jediným pozitívnym krokom v prevádzke odkaliska bolo, keď sa začiatkom minulého roka podarilo SIŽP dosiahnuť prerušenie potrubnej trasy, takže do odkaliska už takmer rok a pol nepritekajú žiadne ďalšie odpadové vody z prevádzok v areáli bývalého štátneho podniku Chemko Strážske. Opatrenia, ktoré na zlepšenie kvality vytekajúcej vody SIŽP uložila prevádzkovateľovi zabezpečiť, TP2 vykonala len čiastočne alebo vôbec. „Prevádzkovateľ využíval všetky možnosti, ako sa vyhnúť zodpovednosti za svoje protiprávne konanie,“ skonštatoval Jenčo.

Podozrenia pretrvávajú

Zeolit, ktorý na výpuste z odkaliska do povrchového toku spoločnosť TP2 dočasne uložila, nepreukázal dostatočnú schopnosť filtrácie vody. Malo ísť o dočasné riešenie. V súčasnosti vodu vytekajúcu z odkaliska zeolit nefiltruje. Aktuálne tiež prevádzkovateľ bez príslušných povolení či upovedomení SIŽP znižuje hladinu na odkalisku. „My si stále myslíme, že tá odpadová voda je vypúšťaná protizákonne aj naďalej. Sú to okolnosti, ktoré zakladajú ďalšiu administro-právnu zodpovednosť, ktorá bude voči nim vyvodená,“ pripomenul Jenčo.

Ako podotkol, štát nemá prostriedky na to, aby prevádzkovateľovi odkaliska jeho činnosť prekazil. Poukázal však na pripravovanú Koncepciu boja proti environmentálnej protiprávnej činnosti. Podľa jeho slov z nej vyplývajú „isté opatrenia“, ktoré by posilnili možnosť inšpekcie konať v prípadoch, keď porušovatelia zákona konajú obštrukčne, neplnia si svoje povinnosti a naďalej porušujú zákon.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR