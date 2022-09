Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

ODVOLÁVANIE Matoviča zamávalo PRIESKUMOM: Voľby majú jasného víťaza, ale čo Sulíkovci?

Pokiaľ by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali v druhej polovici septembra, vyhrala by ich strana Hlas-SD, ktorú by volilo 20,3 percenta ľudí.