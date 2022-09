Zdroj: TASR/Martin Baumann ZRADA od vlastných? Dvaja poslanci OĽANO zvažujú, že sa Matovičovi pri odvolávaní otočia chrbtom Igor Matovič sa vo štvrtok počas svojho odvolávania opäť hrabal v histórii. Raz už za Adolfa Hitlera bol skritizovaný, a to aj židovskou obcou. Teraz slovenských novinárov prirovnal k tým, ktorí pomáhali nacistickému vodcovi manipulovať s verejnou mienkou. 1. október 2022 ELA Správy Politika

1. október 2022 ELA Správy Politika ZRADA od vlastných? Dvaja poslanci OĽANO zvažujú, že sa Matovičovi pri odvolávaní otočia chrbtom Igor Matovič sa vo štvrtok počas svojho odvolávania opäť hrabal v histórii. Raz už za Adolfa Hitlera bol skritizovaný, a to aj židovskou obcou. Teraz slovenských novinárov prirovnal k tým, ktorí pomáhali nacistickému vodcovi manipulovať s verejnou mienkou.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Igor Matovič zamiešava do svojho slovníka čoraz častejšie Adolfa Hitlera. Pri tohto týždňovom odvolávaní vo svojom vystúpení prirovnal Slovensko k tridsiatym rokom v Nemecku, kde bola tiež krajina v kríze a k moci sa dostal Adolf Hitler.

Omieľa Hitlera

„Henten hajzel, čo tu stál, to je novodobý Hitler," pokrikoval v parlamente pred dvoma týždňami na Roberta Fica.

„Urobili ste zo mňa Žida 21. storočia. Tak, ako Židia počas nacistického Nemecka boli za všetko vinní, lebo Hitler ukázal na nich prstom, tak mnohí ľudia na Slovensku chceli urobiť niekoho, kto bude za všetko vinný,“ vyhlásil Matovič v júni, keď sa ho novinár opýtal, či nezvažuje zmenu a odchod z ministerstva financií. Jeho slová vtedy pobúrili Inštitút ľudských práv.

„Aj Hitler mal presne takýchto novinárov.“ Táto jeho najnovšia veta rozprúdila vášne už nie len v médiách, ale aj medzi samotnými politikmi a poslancami priamo zo strany OĽANO. Nabrala obrátky aj za hranicami. Medzinárodné novinárske organizácie poslali sťažnosť Rade Európy v súvislosti s útokmi Igora Matoviča na médiá aj pre jeho útok na šéfredaktora Denníka N Matúša Kostolného.

Reportéri bez hraníc, Európska federácia novinárov a Medzinárodný tlačový inštitút argumentujú, že Matovič má právo kritizovať médiá, no jeho slová už prekročili hranice legitímnej kritiky a predstavujú neakceptovateľný útok na novinárov.

Búria sa aj vlastní

Matovičove slová nenechali chladnými ani jeho straníckych kolegov. Dôrazne sa voči nemu ohradil poslanec OĽANO, bývalý novinár a súčasný predseda mediálneho výboru Kristián Čekovský.

„Chápem, ak niektorí komentátori niekedy možno prekračujú hranicu takej konštruktívnej kritiky vlády, no určite to neznamená, že následne môžeme všetkých novinárov urážať. A už vôbec to neznamená, aby minister financií ich označoval za nejakých Hitlerovských novinárov," vyhlásil Čekovský s tým, že takéto vyjadrenia rozdeľujú spoločnosť a je to maximálne cez čiaru.

Čekovský podotkol, že toto vyjadrenie sa pravdepodobne odrazí aj na jeho hlasovaní pri odvolávaní Matoviča z postu ministra financií, ktoré sa uskutoční v utorok (4.10.).

Zároveň pripomenul, že ako koaličný poslanec nemôže hlasovať za opozičný návrh, ktorým odvolávanie Igora Matoviča je. Do úvahy teda pripadá aj zdržanie sa hlasovania.

Ako a či vôbec bude hlasovať ešte nevie ani ďalšia Matovičova poslankyňa, a to Monika Kozelová. Dôvodom sú spomínané vyjadrenia o novinároch.

„Nepáči sa mi to. Aj sme mu to jasne povedali. Je pravdepodobné, že sa zdržím (hlasovania). Musím si to ešte v hlave usporiadať," povedala s tým, že zatiaľ nie je definitívne rozhodnutá.

Nepáči sa to viacerým

Pobúrení zostali viacerí poslanci okolo Igora Matoviča. Tomáš Šudík (poslanecký klub OĽANO) si myslí, že Matovič má problém s vyjadrovaním.

„Budeme sa naďalej na klube snažiť Igora presviedčať, aby prestal takto komunikovať. Možno ho vyzveme k tomu, aby sa z časti ospravedlnil za to, že prirovnal novinárov k Hitlerovým novinárom," povedal Šudík. Ako bude v utorok hlasovať prezradiť nechcel.

Pre TVNOVINY.sk sa vyjadril aj poslanec a bývalý novinár Gábor Grendel (OĽANO). „V každej profesii sa nájdu poctiví aj menej poctiví ľudia. Osobne nie som zástancom podobného nálepkovania," napísal.

Naopak poslanec Peter Vons (OĽANO) tvrdí, že išlo iba o nešťastnú komunikáciu ministra.

„Určite si myslím, že to nebolo smerované tak, ako to vyznelo. Neverím tomu. Určite nie. Skôr iba poukazoval na to, že vy novinári máte veľkú moc ovplyvňovať veci," povedal s tým, že Igor Matovič je emočný človek a on ho akceptuje takého, aký je.

Poslanec zo Za ľudí Juraj Šeliga kritizuje Igora Matoviča za jeho prejav v parlamente, v ktorom kritizoval prezidentku Zuzanu Čaputovú a novinárov prirovnal k tým Hitlerovým. „Slová, ktoré zneli v pléne, sú neprijateľné.“

Ako bude Šeliga hlasovať pri odvolávaní Matoviča? „Minister Matovič by mal byť opatrný v tom, čo si praje, pretože niekedy sa priania môžu splniť,“ napísal poslanec v narážke na to, že ho predseda OĽANO v rozprave vyzval, aby hlasoval za jeho odvolanie.

Čo na to Matovič?

Šéfredaktori slovenských médií odsudzujú útoky ministra financií Igora Matoviča. Kritizujú, že z novinárov robí terče. „Igor Matovič hovorí o novinároch ako o progresívnych fašistoch. Hovorí, že aj Hitler mal novinárov, ktorí mu slepo pomáhali a naznačuje, ako keby sme my dnes pracovali pre niekoho podobného. Obviňuje nás z korupcie a zneužíva spomienku na nášho zavraždeného kolegu Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú,“ prehlásili unisono.

Matovič si za svojím stojí. „Vážení šéfredaktori slovenských médií, ja som iný a takým zostanem. Prepáčte. Budem vám radšej opakovane nastavovať zrkadlo, ako by som si mal zatvárať oči nad vašimi zásadnými zlyhaniami. Slovensko je dnes totiž krajinou, kde ľudia z celej Európy najmenej dôverujú médiám. Krajinou, kde radšej ako médiám veria konšpiráciám zo sociálnych sietí,“ odkázal im v statuse ako reakciu na ich otvorený list.

Odpoveď na otvorený list šéfredaktorov slovenských médií MOC A SKAZA MÉDIÍ Sú ľudia, ktorí pred mnohonásobnou presilou... Posted by Igor Matovic on Friday, September 30, 2022

Zdroj: Dnes24.sk