27. máj 2021 han Magazín Ohavnosť konšpirátorov nepozná hraníc: Nechutný hoax na adresu zosnulého Viršíka! Celé Slovensko v stredu popoludní zasiahla nečakaná a smutná správa o smrti známeho moderátora Jula Viršíka († 56). Šíriteľom dezinformácii to však bolo jedno.

Doslova len pár hodín po úmrtí sa po sociálnych sieťach začali šíriť hoaxy. Jeho smrť spojili s očkovaním, na ktorom Viršík bol približne pred mesiacom. Informuje už o tom aj polícia.

„Náhla smrť obľúbeného moderátora Jula Viršíka určite zasiahla každého z nás. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej rodine a pozostalým. Julo Viršík bol a zostane legendou slovenského éteru a bude nám všetkým nesmierne chýbať. To, že jeho smrť využije aj slovenská dezinformačná scéna je naozaj nechutné,“ píše sa na Facebooku polície.

O čo ide?

Aj to polícia vysvetľuje: „Užívateľský profil Ján Bielčik (ktorého pestrý profil obsahuje konšpiráciu za konšpiráciou) zverejnil screenshot statusu nebohého Jula Viršíka z 18.04.2021, kde známy moderátor správne nabáda ľudí aby sa išli očkovať. Moderátor sa dal zaočkovať vakcínou od spoločnosti AstraZeneca, ako o tom sám písal,“ dodali muži zákona.

„Julo Viršík – moderátor Rádia RockFM … Astra Zeneca!!! 56 rokov! Dnes zomrel !!!, kľudne sa ďalej očkujte,“ stojí v statuse uvedeného profilu.

Podľa dostupných informácii skonal moderátor na svojej chate v Malých Levároch na zástavu srdcu. Presnú príčinu určí až pitva. „Súvis s očkovaním nebol doteraz nikým potvrdený. Teda okrem "odborníka“ Jána Bielčíka," dodáva polícia a vyzýva ľudí, aby si pri neoverených informáciách dávali pozor na to, čo zdieľajú.

Podporil vakcíny

Viršík sa na Facebooku pochválil tým, že sa dal zaočkovať a plne odporučil všetkým, nech sa tiež idú dať očkovať. „Nedávno na mňa prišiel rad. Neriešil som, čo to bude. Už dávnejšie som povedal, že mi je jedno, aká vakcína sa mi ujde. Môže byť aj Made In Zimbabwe, ak bude mať všetky certifikáty platné v Európskej únii. Ušla sa mi AstraZeneca a bolo to bez problémov, ak nerátam mierne zvýšenú teplotu, ktorá sa po chvíli vrátila do normálu. Teším sa už na druhú dávku a dúfam, že nás čaká lepšie leto, než to minulé,“ zverejnil Julo na sociálnej sieti.

Z tých slov až mrazí, pretože nič nenasvedčovalo tomu, že by Julo Viršík mohol navždy odísť. Žiaľ, druhej vakcíny sa už nedočkal.

