Zdroj: Unsplash.com Ohavný ČIN kňaza, odsedí si roky v base: Chlapcom vraj len pomáhal dospieť Hoci išlo o sexuálne praktiky, kňaz ich nazýval mojkaním. Verdikt súdu bol ale neúprosný. 23. marec 2023 Jakub Forgács Krimi

Bývalý kňaz Ladislav Jurčík si odsedí viac než tri roky za mrežami. Informoval o tom portál tvnoviny.sk. „Sexuálne praktiky s deťmi nazýval mojkaním. Chlapcom tvrdil, že im tak pomáha dospieť,“ uvádza portál.

Na okresnom súde vo Zvolene chcel bývalý kňaz dostať len podmienku. „Svoju vinu uznal a sudkyňa ho vtedy odsúdila za zneužívanie chlapca na tri roky a štyri mesiace nepodmienečne. Jurčík sa odvolal na krajský súd v Banskej Bystrici,“ píše portál so slovami, že súd rozsudok vo štvrtok potvrdil a stal sa tak právoplatným.

„Kňaz na štvrtkové pojednávanie neprišiel. V takom prípade by ho okamžite eskortovali do ústavu na výkon trestu,“ uviedli ďalej tvnoviny.sk, podľa ktorých si rozsudok vypočul len jeho obhajca. „Uviedol však, že sa niekdajší kňaz nebude vyhýbať nástupu do výkonu trestu,“ spomína portál.

Foto: ilustračné

