8. január 2022 Zo Slovenska Okolie Mlynských Nív sa zahusťuje. Ako pokračuje výstavba projektu Metropolis? Výkopové práce na Metropolise boli medializované viac ako pri iných projektoch. Mohol za to nález nevybuchnutej munície na stavenisku na Mlynských nivách v júli minulého roka.

Projekt Metropolis, za ktorým stojí developerská spoločnosť Mint Investments, vyrastie na rohu Chalupkovej a Bottovej ulice, neďaleko Sky Parku a ďalších nových vežiakov. Tvoriť ho budú dve samostatné stavby, ktoré spolu vytvoria písmeno M. Jedna z nich bude mať 16, druhá až 18 podlaží.

Metropolis

Začiatkom januára projekt pokračuje s realizáciou spodnej stavby. A prvý vežový žeriav, ktorý sa na stavenisku objavil, jasne naznačuje, že stavba bude rásť rýchlym tempom.

Polyfunkčný objekt pozostáva z dvoch veží a bude stáť na rohu križovatky Bottova – Chalupkova.

Bomba na stavenisku

Výkopové práce na Metropolise boli medializované viac ako práce na iných projektoch. Mohol za to nález nevybuchnutej munície na stavenisku na Mlynských nivách v júli minulého roka. Nájdená munícia bola identifikovaná ako letecká bomba AN-M57 250 lb U.S.ARMY Air Force.

Ako prezradil developer, okrem spomínanej bomby sa na stavenisku našiel aj ruský delostrelecký granát. Ten však podľa privolaného pyrotechnika štátnej polície nepredstavoval vážnu hrozbu. Nevybuchnutá munícia tak bola odvezená a zneškodnená, pričom boli stavebné práce prerušené na približne len dočasne.

Developer a stavební pracovníci s možnosťou nálezu dopredu rátali, a aj preto je od začiatku výkopových prác na projekte Metropolis na mieste pyrotechnický dozor. „Traja autorizovaní pyrotechnici boli prítomní na stavenisku neustále, až do vykopania a zabezpečenia stavebnej jamy,“ uvádza developer na webovej stránke projektu.

Pred singles aj rodiny

V oboch vežiach bude k dispozícii po dokončení až 298 obytných priestorov, ich predaj odštartoval zatiaľ iba v jednej veži s 18 podlažiami. Do ponuky sa teda dostane v 1. fáze 147 bytov a apartmánov. Budúci majitelia si môžu vybrať zo širokej ponuky – od 1-izbových až po 5-izbové.

Kategórie bývania sú rozčlenené do troch základných kategórií. Smart City bývanie bude mať výmeru od 35 do 43 m2, Family Style od 50 do 75 m2 a Premium living ponúkne veľkorysý priestor a luxus s výmerou až 130 či 150 m2. Súčasťou bývania bude pri všetkých typoch balkón, terasa alebo predzáhradka.

Šetrný komfort

Podľa developera dispozície aj štandardy sú navrhnuté tak, aby maximálne šetrili energiou a zároveň poskytovali dostatočný komfort. Byty budú mať dostatok prirodzeného svetla a tiež v nich budú k dispozícii najmodernejšie technológie novej generácie – stropné vykurovanie a stropné chladenie.

Ceny bytov developer zatiaľ nezverejnil. Detailnejšie informácie sú k dispozícii iba po vyžiadaní konkrétnym záujemcom o bývanie. Hrubá stavba by mala byť dokončená v treťom kvartáli roku 2022. V prvom kvartáli roku 2024 by sa mali odovzdávať hotové byty novým majiteľom.

