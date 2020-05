20. máj 2020 Tlačové správy Okuliare cez internet? Slovenská firma preráža s novou aplikáciou a super cenami!

Koronakríza nám zmenila život aj v pozitívnom zmysle. V mnohých odvetviach máme bližšie k moderným technológiám. Spoločnosť eyerim boduje v objednávkach okuliarov aj vďaka špeciálnej aplikácii.

Pre niekoho sa to môže javiť ako sci-fi, niekto s tým nemá problém a berie to ako samozrejmú vec. Predstavte si, že potrebujete nové dioptrické okuliare. Váš oftalmológ vám predpíše recept na dioptrie, no vy nejdete do bežnej optiky, ale okuliare si vyberáte priamo cez váš počítač alebo smartfón a za oveľa nižšie ceny.

Podarená aplikácia

Presne túto koncepciu priviedla slovenská firma eyerim do reálnej podoby. Na stránke si nájdete okuliare, ktoré sa vám páčia, vpravo dole kliknete na aplikáciu MAGIC MIRROR a jednoducho vami vybrané okuliare vidíte na sebe ako v zrkadle a v reálnom čase. Stačí vám na to predná kamera smartfónu alebo webkamera na notebooku.

Na výber máte pritom kvantá rámov známych značiek. Máte stonásobne viac možností výberu ako v kamennej predajni a navyše často aj o 60% lacnejšie . K vybranému modelu pridáte recept od oftalmológa a vaše okuliare vám prídu na dobierku za pár dní. Doručenie je bezplatné.

A čo, ak vám okuliare nesadnú? Žiaden problém, eyerim ponúka možnosť vrátenia produktu bez akýchkoľvek zbytočných otázok – a to nie len vrámci zákonom stanovených 14 dni, ale až do 30 dní odo dňa doručenia.

Vlastná značka eyerim

Slovenská firma sídliaca v Spišskej Novej Vsi dokonca vyvinula vlastnú kolekciu okuliarov eyerim. Cena pri týchto vysoko kvalitných okuliaroch začína už na 49 eur.

"Pre eyerim vyrábajú kolekciu tí istí výrobcovia, ako pre známe veľké značky, ale predávajú sa za zlomok ceny. Všetky šošovky štandardne dodávame s ochranou proti poškriabaniu a šmuhám, antireflexné, s UV filtrom, odolné proti vode a prachu. Dalo by sa povedať, že to najlepšie, čo pri okuliaroch existuje, ponúkame ako štandard a výrazne lacnejšie,“ vysvetľuje Andrea Zahurancová, spoluzakladateľka spoločnosti.

Vyberte si aj slnečné okuliare

Eyerim má v ponuke nielen slnečné okuliare, ale aj okuliare na šport či počítač. Samozrejme, za oveľa nižšie ceny. V ponuke sú stovky okuliarov svetových značiek vrátane Ray-Ban či Polaroid. Zvolíte tvár rámu a jednoducho pozriete, ako vám svedčia cez MAGIC MIRROR.

Slovenská firma eyerim otvorila web v roku 2015, na trhu teda už nie je nováčikom a môžete sa spoľahnúť na kvalitné služby 38 zamestnancov. „V blízkej budúcnosti plánujeme rozšíriť našu vlastnú značku aj o slnečné okuliare. Eyerim collection bude teda nielen o dioptriách, ale aj o slnečných okuliaroch,“ dodáva na záver Andrea Zahurancová.

